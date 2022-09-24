06:06 24.09.2022 (обновлено: 09:14 24.09.2022)
Глава МИД Венгрии отверг идею санкций против "Газпрома" и "Росатома"
Глава МИД Венгрии Сиярто отверг идею санкций Запада против "Газпрома" и "Росатома"
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто. Архивное фото
ООН, 24 сен — РИА Новости. Будапешт никогда не согласится с возможным включением российских энергетических компаний "Росатом" и "Газпром" в санкционные списки Запада, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сиярто.
"Я могу высказываться по этому вопросу предельно искренне, поскольку вы не первые, кому я это скажу: мы никогда не согласимся с включением "Росатома" или "Газпрома" в санкционный список. И мы никогда не согласимся с введением санкций против любого предприятия, которое представляет для нас важность с точки зрения энергопоставок", — подчеркнул Сиярто.
"Поэтому каждый в Европе может быть уверен, что мы никогда не дадим своего согласия на введение санкций, которые поставят под угрозу наши инвестиции в ядерной сфере. Если "Росатом" окажется под ограничениями, то наш проект (строительства АЭС "Пакш". — Прим. ред.) окажется закрыт. Хотим ли мы этого? Нет. Следовательно, дадим мы свое согласие, если будет выдвинута такая инициатива? Нет", — указал Сиярто.
Сиярто находится с визитом в Нью-Йорке для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
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