https://ria.ru/20220924/vengriya-1819104138.html

Глава МИД Венгрии отверг идею санкций против "Газпрома" и "Росатома"

Глава МИД Венгрии отверг идею санкций против "Газпрома" и "Росатома" - РИА Новости, 24.09.2022

Глава МИД Венгрии отверг идею санкций против "Газпрома" и "Росатома"

Будапешт никогда не согласится с возможным включением российских энергетических компаний "Росатом" и "Газпром" в санкционные списки Запада, заявил в интервью... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T06:06

2022-09-24T06:06

2022-09-24T09:14

венгрия

газпром

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

будапешт

оон

санкции в отношении россии

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ООН, 24 сен — РИА Новости. Будапешт никогда не согласится с возможным включением российских энергетических компаний "Росатом" и "Газпром" в санкционные списки Запада, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сиярто.Как подчеркнул глава венгерского МИД, Будапешт рассматривает поставки энергоносителей из России как вопрос, касающийся национального суверенитета."Поэтому каждый в Европе может быть уверен, что мы никогда не дадим своего согласия на введение санкций, которые поставят под угрозу наши инвестиции в ядерной сфере. Если "Росатом" окажется под ограничениями, то наш проект (строительства АЭС "Пакш". — Прим. ред.) окажется закрыт. Хотим ли мы этого? Нет. Следовательно, дадим мы свое согласие, если будет выдвинута такая инициатива? Нет", — указал Сиярто.Сиярто находится с визитом в Нью-Йорке для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.На днях глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал, что ЕС введет новые персональные и секторальные рестрикции в отношении России в связи с организацией референдумов на территории освобожденных ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220924/evropa-1819101095.html

https://ria.ru/20220923/siyyarto-1818827309.html

венгрия

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венгрия, газпром, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, будапешт, оон, санкции в отношении россии