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Глава МИД Венгрии отверг идею санкций против "Газпрома" и "Росатома" - РИА Новости, 24.09.2022
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Глава МИД Венгрии отверг идею санкций против "Газпрома" и "Росатома"
Глава МИД Венгрии отверг идею санкций против "Газпрома" и "Росатома" - РИА Новости, 24.09.2022
Глава МИД Венгрии отверг идею санкций против "Газпрома" и "Росатома"
Будапешт никогда не согласится с возможным включением российских энергетических компаний "Росатом" и "Газпром" в санкционные списки Запада, заявил в интервью... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T06:06
2022-09-24T09:14
венгрия
газпром
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
будапешт
оон
санкции в отношении россии
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ООН, 24 сен — РИА Новости. Будапешт никогда не согласится с возможным включением российских энергетических компаний "Росатом" и "Газпром" в санкционные списки Запада, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сиярто.Как подчеркнул глава венгерского МИД, Будапешт рассматривает поставки энергоносителей из России как вопрос, касающийся национального суверенитета."Поэтому каждый в Европе может быть уверен, что мы никогда не дадим своего согласия на введение санкций, которые поставят под угрозу наши инвестиции в ядерной сфере. Если "Росатом" окажется под ограничениями, то наш проект (строительства АЭС "Пакш". — Прим. ред.) окажется закрыт. Хотим ли мы этого? Нет. Следовательно, дадим мы свое согласие, если будет выдвинута такая инициатива? Нет", — указал Сиярто.Сиярто находится с визитом в Нью-Йорке для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.На днях глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал, что ЕС введет новые персональные и секторальные рестрикции в отношении России в связи с организацией референдумов на территории освобожденных ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220924/evropa-1819101095.html
https://ria.ru/20220923/siyyarto-1818827309.html
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венгрия, газпром, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, будапешт, оон, санкции в отношении россии
Венгрия, Газпром, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире, Будапешт, ООН, Санкции в отношении России
06:06 24.09.2022 (обновлено: 09:14 24.09.2022)
 
Глава МИД Венгрии отверг идею санкций против "Газпрома" и "Росатома"

Глава МИД Венгрии Сиярто отверг идею санкций Запада против "Газпрома" и "Росатома"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 24 сен — РИА Новости. Будапешт никогда не согласится с возможным включением российских энергетических компаний "Росатом" и "Газпром" в санкционные списки Запада, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сиярто.

"Я могу высказываться по этому вопросу предельно искренне, поскольку вы не первые, кому я это скажу: мы никогда не согласимся с включением "Росатома" или "Газпрома" в санкционный список. И мы никогда не согласимся с введением санкций против любого предприятия, которое представляет для нас важность с точки зрения энергопоставок", — подчеркнул Сиярто.

Как подчеркнул глава венгерского МИД, Будапешт рассматривает поставки энергоносителей из России как вопрос, касающийся национального суверенитета.
"Поэтому каждый в Европе может быть уверен, что мы никогда не дадим своего согласия на введение санкций, которые поставят под угрозу наши инвестиции в ядерной сфере. Если "Росатом" окажется под ограничениями, то наш проект (строительства АЭС "Пакш". — Прим. ред.) окажется закрыт. Хотим ли мы этого? Нет. Следовательно, дадим мы свое согласие, если будет выдвинута такая инициатива? Нет", — указал Сиярто.
Сиярто находится с визитом в Нью-Йорке для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
Глава МИД Венгрии Петер Сиярто - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
03:08
В ЕС пока не обсуждают снятие санкций с России, сообщил глава МИД Венгрии
На днях глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал, что ЕС введет новые персональные и секторальные рестрикции в отношении России в связи с организацией референдумов на территории освобожденных ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Вчера, 03:18
Венгрия не видит смысла гнаться за новым пакетом санкций, заявил Сийярто
 
ВенгрияГазпромГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В миреБудапештООНСанкции в отношении России
 
 
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