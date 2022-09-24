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Российские дипломаты посетили в тюрьме США соотечественника Украинского - РИА Новости, 24.09.2022
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Российские дипломаты посетили в тюрьме США соотечественника Украинского
Российские дипломаты посетили в тюрьме США соотечественника Украинского - РИА Новости, 24.09.2022
Российские дипломаты посетили в тюрьме США соотечественника Украинского
Российские дипломаты навестили в американской тюрьме соотечественника Дмитрия Украинского и убедились, что у него нет жалоб на здоровье или условия содержания,... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T02:47
2022-09-24T02:47
в мире
дмитрий украинский
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ВАШИНГТОН, 24 сен – РИА Новости. Российские дипломаты навестили в американской тюрьме соотечественника Дмитрия Украинского и убедились, что у него нет жалоб на здоровье или условия содержания, сообщило посольство РФ в Вашингтоне.Украинский был в июне экстрадирован из Таиланда в США, где ему грозит до 20 лет тюрьмы по обвинению в мошенничестве."Заведующий консульским отделом Посольства Н.Ю. Шумова посетила в тюрьме росгражданина Д. Украинского, экстрадированного из Таиланда в США. Жалоб на здоровье и условия содержания у соотечественника нет", - говорится в сообщении."Однако не стоит забывать, что в заключении он находится с 2016 года. Сначала в тайском исправительном учреждении, а теперь и в американском. Безусловно все это негативно сказывается на его физическом и психическом состоянии", - добавили дипломаты.Посольство заверило, что делает все возможное, чтобы помочь россиянину.Рассекреченные документы показали, что Украинскому вменяется мошенничество более чем на 300 тысяч долларов. Сами файлы датируются 25 апреля 2016 года, однако обнародовали их 18 июня 2022-го. Украинского и его сообщников обвиняют по пяти статьям, в том числе в сговоре, кибермошенничестве и отмывании денег.
https://ria.ru/20220809/vinnik-1808194821.html
https://ria.ru/20220919/kloster-1817926474.html
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в мире, дмитрий украинский, таиланд, сша, россия
В мире, Дмитрий Украинский, Таиланд, США, Россия
02:47 24.09.2022
 
Российские дипломаты посетили в тюрьме США соотечественника Украинского

Российские дипломаты посетили в тюрьме США соотечественника Дмитрия Украинского

© AP Photo / Matt Rourke, FileОхранник на службе в исправительном учреждении в США
Охранник на службе в исправительном учреждении в США - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© AP Photo / Matt Rourke, File
Охранник на службе в исправительном учреждении в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 сен – РИА Новости. Российские дипломаты навестили в американской тюрьме соотечественника Дмитрия Украинского и убедились, что у него нет жалоб на здоровье или условия содержания, сообщило посольство РФ в Вашингтоне.
Украинский был в июне экстрадирован из Таиланда в США, где ему грозит до 20 лет тюрьмы по обвинению в мошенничестве.
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"Заведующий консульским отделом Посольства Н.Ю. Шумова посетила в тюрьме росгражданина Д. Украинского, экстрадированного из Таиланда в США. Жалоб на здоровье и условия содержания у соотечественника нет", - говорится в сообщении.
"Однако не стоит забывать, что в заключении он находится с 2016 года. Сначала в тайском исправительном учреждении, а теперь и в американском. Безусловно все это негативно сказывается на его физическом и психическом состоянии", - добавили дипломаты.
Посольство заверило, что делает все возможное, чтобы помочь россиянину.
Рассекреченные документы показали, что Украинскому вменяется мошенничество более чем на 300 тысяч долларов. Сами файлы датируются 25 апреля 2016 года, однако обнародовали их 18 июня 2022-го. Украинского и его сообщников обвиняют по пяти статьям, в том числе в сговоре, кибермошенничестве и отмывании денег.
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В миреДмитрий УкраинскийТаиландСШАРоссия
 
 
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