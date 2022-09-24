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Лавров: ЕС не хочет поставлять удобрения, которые Россия отдаст бесплатно
Лавров: ЕС не хочет поставлять удобрения, которые Россия отдаст бесплатно - РИА Новости, 24.09.2022
Лавров: ЕС не хочет поставлять удобрения, которые Россия отдаст бесплатно
Евросоюз не хочет передать нуждающимся странам удобрения, застрявшие в европейских портах, которые Россия ранее предложила отдать безвозмездно, заявил глава МИД РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T20:56
2022-09-24T20:56
2022-09-24T20:56
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ООН, 24 сен - РИА Новости. Евросоюз не хочет передать нуждающимся странам удобрения, застрявшие в европейских портах, которые Россия ранее предложила отдать безвозмездно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Приветствуем усилия генсекретаря, способствовавшие заключению стамбульских договоренностей от 22 июля. Однако эти договоренности надо выполнять. А пока суда с украинским зерном в большинстве своем идут далеко не в беднейшие страны, а созданные США и ЕС финансовые и логистические препоны на пути российского экспорта зерна и удобрений так до конца и не сняты", - сказал Лавров, выступая с трибуны Генеральной ассамблеи ООН."Кроме того, уже не первую неделю напоминаем, что 300 тысяч тонн удобрений задержаны в европейских портах. И давно предлагаем передать их бесплатно нуждающимся странам Африки, но Евросоюз не реагирует", - добавил министр.
https://ria.ru/20220924/turtsiya-1819228187.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, россия, сша, африка, евросоюз, оон
В мире, Сергей Лавров, Россия, США, Африка, Евросоюз, ООН
Лавров: ЕС не хочет поставлять удобрения, которые Россия отдаст бесплатно
Лавров: Евросоюз не хочет поставлять Африке удобрения, которые Россия отдаст бесплатно