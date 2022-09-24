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Лавров: ЕС не хочет поставлять удобрения, которые Россия отдаст бесплатно - РИА Новости, 24.09.2022
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Лавров: ЕС не хочет поставлять удобрения, которые Россия отдаст бесплатно
Лавров: ЕС не хочет поставлять удобрения, которые Россия отдаст бесплатно - РИА Новости, 24.09.2022
Лавров: ЕС не хочет поставлять удобрения, которые Россия отдаст бесплатно
Евросоюз не хочет передать нуждающимся странам удобрения, застрявшие в европейских портах, которые Россия ранее предложила отдать безвозмездно, заявил глава МИД РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T20:56
2022-09-24T20:56
в мире
сергей лавров
россия
сша
африка
евросоюз
оон
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ООН, 24 сен - РИА Новости. Евросоюз не хочет передать нуждающимся странам удобрения, застрявшие в европейских портах, которые Россия ранее предложила отдать безвозмездно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Приветствуем усилия генсекретаря, способствовавшие заключению стамбульских договоренностей от 22 июля. Однако эти договоренности надо выполнять. А пока суда с украинским зерном в большинстве своем идут далеко не в беднейшие страны, а созданные США и ЕС финансовые и логистические препоны на пути российского экспорта зерна и удобрений так до конца и не сняты", - сказал Лавров, выступая с трибуны Генеральной ассамблеи ООН."Кроме того, уже не первую неделю напоминаем, что 300 тысяч тонн удобрений задержаны в европейских портах. И давно предлагаем передать их бесплатно нуждающимся странам Африки, но Евросоюз не реагирует", - добавил министр.
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в мире, сергей лавров, россия, сша, африка, евросоюз, оон
В мире, Сергей Лавров, Россия, США, Африка, Евросоюз, ООН
20:56 24.09.2022
 
Лавров: ЕС не хочет поставлять удобрения, которые Россия отдаст бесплатно

Лавров: Евросоюз не хочет поставлять Африке удобрения, которые Россия отдаст бесплатно

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 24 сен - РИА Новости. Евросоюз не хочет передать нуждающимся странам удобрения, застрявшие в европейских портах, которые Россия ранее предложила отдать безвозмездно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Приветствуем усилия генсекретаря, способствовавшие заключению стамбульских договоренностей от 22 июля. Однако эти договоренности надо выполнять. А пока суда с украинским зерном в большинстве своем идут далеко не в беднейшие страны, а созданные США и ЕС финансовые и логистические препоны на пути российского экспорта зерна и удобрений так до конца и не сняты", - сказал Лавров, выступая с трибуны Генеральной ассамблеи ООН.
"Кроме того, уже не первую неделю напоминаем, что 300 тысяч тонн удобрений задержаны в европейских портах. И давно предлагаем передать их бесплатно нуждающимся странам Африки, но Евросоюз не реагирует", - добавил министр.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
20:46
Турция и ООН нашли выход российских удобрений на рынки, заявил глава МИД
 
В миреСергей ЛавровРоссияСШААфрикаЕвросоюзООН
 
 
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