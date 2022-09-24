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В Удмуртии жители отправились на подготовку в рамках частичной мобилизации - РИА Новости, 24.09.2022
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В Удмуртии жители отправились на подготовку в рамках частичной мобилизации
В Удмуртии жители отправились на подготовку в рамках частичной мобилизации - РИА Новости, 24.09.2022
В Удмуртии жители отправились на подготовку в рамках частичной мобилизации
Первые 10 жителей Удмуртии, находящихся в запасе, отправились на переподготовку в рамках частичной мобилизации, сообщили в пресс-службе главы региона. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T16:18
2022-09-24T16:18
ижевск
завьяловский район
частичная мобилизация в россии
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УФА, 24 сен - РИА Новости. Первые 10 жителей Удмуртии, находящихся в запасе, отправились на переподготовку в рамках частичной мобилизации, сообщили в пресс-службе главы региона."Из Ижевска в воинские части на переподготовку по своим военно-учетным специальностям отправились граждане, пребывающие в запасе. Сегодня утром уехали 10 человек", - говорится в сообщении.По данным властей, на инструктаже перед отправкой в военкомате Ленинского, Первомайского и Завьяловского районов им рассказали, в какую учебную часть они направляются, выдали сухой паёк, рассказали о сроках переподготовки, ответили на вопросы."Я пошёл добровольцем, потому что у нас там очень много друзей находятся, наши братишки. Все родные меня после похода в военкомат поддержали. Я с самого начала специальной военной операции хотел, рвался туда", - приводятся в сообщении слова Александра Николаева, который ранее служил в спецназе внутренних войск и прошел вторую чеченскую кампанию.
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ижевск
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ижевск, завьяловский район, частичная мобилизация в россии
Ижевск, Завьяловский район, Частичная мобилизация в России
16:18 24.09.2022
 
В Удмуртии жители отправились на подготовку в рамках частичной мобилизации

Первые граждане из Удмуртии отправились на переподготовку в рамках частичной мобилизации

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкВоенный билет в руках мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Военный билет в руках мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Военный билет в руках мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 24 сен - РИА Новости. Первые 10 жителей Удмуртии, находящихся в запасе, отправились на переподготовку в рамках частичной мобилизации, сообщили в пресс-службе главы региона.
"Из Ижевска в воинские части на переподготовку по своим военно-учетным специальностям отправились граждане, пребывающие в запасе. Сегодня утром уехали 10 человек", - говорится в сообщении.
По данным властей, на инструктаже перед отправкой в военкомате Ленинского, Первомайского и Завьяловского районов им рассказали, в какую учебную часть они направляются, выдали сухой паёк, рассказали о сроках переподготовки, ответили на вопросы.
"Я пошёл добровольцем, потому что у нас там очень много друзей находятся, наши братишки. Все родные меня после похода в военкомат поддержали. Я с самого начала специальной военной операции хотел, рвался туда", - приводятся в сообщении слова Александра Николаева, который ранее служил в спецназе внутренних войск и прошел вторую чеченскую кампанию.
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ИжевскЗавьяловский районЧастичная мобилизация в России
 
 
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