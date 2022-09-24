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Турция и ООН нашли выход российских удобрений на рынки, заявил глава МИД
Турция и ООН нашли выход российских удобрений на рынки, заявил глава МИД - РИА Новости, 24.09.2022
Турция и ООН нашли выход российских удобрений на рынки, заявил глава МИД
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция и ООН нашли некоторые варианты по выходу российской агропродукции на рынки. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T20:46
2022-09-24T20:46
2022-09-24T20:46
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АНКАРА, 24 сен – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция и ООН нашли некоторые варианты по выходу российской агропродукции на рынки.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает."Мы ведем работу с ООН в нашем координационном центре (по экспорту зерна) в Стамбуле. Там представлены все стороны. Некоторые варианты (по выходу российского удобрения на рынки) мы нашли, работа продолжается", - сказал Чавушоглу на встрече с соотечественниками в Лос-Анджелесе.
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экономика, турция, стамбул, украина, оон, мевлют чавушоглу, россия
Экономика, Турция, Стамбул, Украина, ООН, Мевлют Чавушоглу, Россия
Турция и ООН нашли выход российских удобрений на рынки, заявил глава МИД
Глава МИД Турции Чавушоглу: найдены варианты по выходу российской агропродукции на рынки