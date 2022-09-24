https://ria.ru/20220924/tsdu-1819212825.html
Путин поздравил коллектив ЦДУ министерства науки со столетием
Путин поздравил коллектив ЦДУ министерства науки со столетием - РИА Новости, 24.09.2022
Путин поздравил коллектив ЦДУ министерства науки со столетием
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов центрального дома ученых министерства науки и высшего образования со 100-летним юбилеем,... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T19:27
2022-09-24T19:27
2022-09-24T19:27
владимир путин
россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов центрального дома ученых министерства науки и высшего образования со 100-летним юбилеем, отметив, что работники с глубоким уважением относятся к богатому историческому, духовному наследию своих предшественников."Поздравляю вас со 100-летним юбилеем центрального дома учёных министерства науки и высшего образования России. Отрадно, что вы с глубоким уважением относитесь к богатому историческому, духовному наследию своих предшественников, стремитесь сохранять сложившиеся традиции и тёплую, по-особому дружескую атмосферу, царящую в старинном особняке", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.Путин добавил, что на протяжении многих лет легендарный дом ученых по праву занимает яркое, поистине уникальное место на карте исторических, культурных достопримечательностей нашей столицы, является настоящим центром притяжения для представителей научной, творческой интеллигенции страны.Кроме того, гордость ЦДУ – многие поколения его сотрудников: квалифицированных профессионалов, истинных подвижников и энтузиастов, безгранично преданных избранному делу.Президент подчеркнул, что сегодня в его стенах проходят музыкальные концерты и литературные вечера, работают различные секции и студии, с удовольствием общаются коллеги и добрые знакомые.Путин пожелал коллективу успехов и всего самого наилучшего.
https://ria.ru/20220924/referendum-1819206039.html
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владимир путин, россия
Путин поздравил коллектив ЦДУ министерства науки со столетием
Путин поздравил коллектив центрального дома ученых министерства науки со столетием
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил
коллектив и ветеранов центрального дома ученых министерства науки и высшего образования со 100-летним юбилеем, отметив, что работники с глубоким уважением относятся к богатому историческому, духовному наследию своих предшественников.
"Поздравляю вас со 100-летним юбилеем центрального дома учёных министерства науки и высшего образования России. Отрадно, что вы с глубоким уважением относитесь к богатому историческому, духовному наследию своих предшественников, стремитесь сохранять сложившиеся традиции и тёплую, по-особому дружескую атмосферу, царящую в старинном особняке", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин добавил, что на протяжении многих лет легендарный дом ученых по праву занимает яркое, поистине уникальное место на карте исторических, культурных достопримечательностей нашей столицы, является настоящим центром притяжения для представителей научной, творческой интеллигенции страны.
Кроме того, гордость ЦДУ – многие поколения его сотрудников: квалифицированных профессионалов, истинных подвижников и энтузиастов, безгранично преданных избранному делу.
Президент подчеркнул, что сегодня в его стенах проходят музыкальные концерты и литературные вечера, работают различные секции и студии, с удовольствием общаются коллеги и добрые знакомые.
Путин пожелал коллективу успехов и всего самого наилучшего.