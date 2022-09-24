https://ria.ru/20220924/tayvan-1819229118.html

В МИД Китая заявили, что будут добиваться мирного воссоединения с Тайванем

В МИД Китая заявили, что будут добиваться мирного воссоединения с Тайванем - РИА Новости, 24.09.2022

В МИД Китая заявили, что будут добиваться мирного воссоединения с Тайванем

Китай готов добиваться мирного воссоединение с Тайванем, и для этого необходимо бороться с сепаратистской деятельностью и внешним вмешательством, заявил в... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T20:52

2022-09-24T20:52

2022-09-24T20:52

в мире

китай

тайвань

ван и (политик)

оон

генеральная ассамблея оон

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ПЕКИН, 24 сен – РИА Новости. Китай готов добиваться мирного воссоединение с Тайванем, и для этого необходимо бороться с сепаратистской деятельностью и внешним вмешательством, заявил в субботу министр иностранных дел Китая Ван И в ходе выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке."Китай готов продолжить с величайшей искренностью прилагать все усилия для достижения мирного воссоединения двух берегов Тайваньского пролива. И для реализации этой цели необходимо с самой непоколебимой решимостью бороться с сепаратистской деятельностью по достижению независимости Тайваня и принять эффективные меры для устранения вмешательства внешних сил", – заявил дипломат.По его словам, "любые попытки вмешательства во внутренние дела Китая непременно будут встречены единодушным противодействием китайского народа, а любые действия, препятствующие великому делу воссоединения Китая, несомненно, будут раздавлены колесом истории"."Принцип "одного Китая" уже стал одной из основных норм международных отношений и общепризнанным консенсусом", - подчеркнул он.Дипломат также отметил, что 181 государство мира, когда установило дипломатические отношения с Китаем, признало, что в мире существует только один Китай, что Тайвань является частью Китая, а правительство Китайской Народной Республики является легитимным законным правительством, представляющим весь Китай.Неделя высокого уровня проходит с 20 по 26 сентября в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН. В мероприятии, открывающем новую годичную сессию Генассамблеи, традиционно принимают участие президенты, премьеры, министры.

https://ria.ru/20220924/knr-1819103177.html

https://ria.ru/20220920/blagodarnost-1818023085.html

китай

тайвань

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, тайвань, ван и (политик), оон, генеральная ассамблея оон