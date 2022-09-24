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В МИД Китая заявили, что будут добиваться мирного воссоединения с Тайванем - РИА Новости, 24.09.2022
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В МИД Китая заявили, что будут добиваться мирного воссоединения с Тайванем
В МИД Китая заявили, что будут добиваться мирного воссоединения с Тайванем - РИА Новости, 24.09.2022
В МИД Китая заявили, что будут добиваться мирного воссоединения с Тайванем
Китай готов добиваться мирного воссоединение с Тайванем, и для этого необходимо бороться с сепаратистской деятельностью и внешним вмешательством, заявил в... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T20:52
2022-09-24T20:52
в мире
китай
тайвань
ван и (политик)
оон
генеральная ассамблея оон
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ПЕКИН, 24 сен – РИА Новости. Китай готов добиваться мирного воссоединение с Тайванем, и для этого необходимо бороться с сепаратистской деятельностью и внешним вмешательством, заявил в субботу министр иностранных дел Китая Ван И в ходе выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке."Китай готов продолжить с величайшей искренностью прилагать все усилия для достижения мирного воссоединения двух берегов Тайваньского пролива. И для реализации этой цели необходимо с самой непоколебимой решимостью бороться с сепаратистской деятельностью по достижению независимости Тайваня и принять эффективные меры для устранения вмешательства внешних сил", – заявил дипломат.По его словам, "любые попытки вмешательства во внутренние дела Китая непременно будут встречены единодушным противодействием китайского народа, а любые действия, препятствующие великому делу воссоединения Китая, несомненно, будут раздавлены колесом истории"."Принцип "одного Китая" уже стал одной из основных норм международных отношений и общепризнанным консенсусом", - подчеркнул он.Дипломат также отметил, что 181 государство мира, когда установило дипломатические отношения с Китаем, признало, что в мире существует только один Китай, что Тайвань является частью Китая, а правительство Китайской Народной Республики является легитимным законным правительством, представляющим весь Китай.Неделя высокого уровня проходит с 20 по 26 сентября в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН. В мероприятии, открывающем новую годичную сессию Генассамблеи, традиционно принимают участие президенты, премьеры, министры.
https://ria.ru/20220924/knr-1819103177.html
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в мире, китай, тайвань, ван и (политик), оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Китай, Тайвань, Ван И (политик), ООН, Генеральная Ассамблея ООН
20:52 24.09.2022
 
В МИД Китая заявили, что будут добиваться мирного воссоединения с Тайванем

Глава МИД Китая Ван И заявил, что КНР будет добиваться мирного воссоединения с Тайванем

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 24 сен – РИА Новости. Китай готов добиваться мирного воссоединение с Тайванем, и для этого необходимо бороться с сепаратистской деятельностью и внешним вмешательством, заявил в субботу министр иностранных дел Китая Ван И в ходе выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Китай готов продолжить с величайшей искренностью прилагать все усилия для достижения мирного воссоединения двух берегов Тайваньского пролива. И для реализации этой цели необходимо с самой непоколебимой решимостью бороться с сепаратистской деятельностью по достижению независимости Тайваня и принять эффективные меры для устранения вмешательства внешних сил", – заявил дипломат.
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
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МИД КНР: мирное урегулирование несовместимо с независимостью Тайваня
По его словам, "любые попытки вмешательства во внутренние дела Китая непременно будут встречены единодушным противодействием китайского народа, а любые действия, препятствующие великому делу воссоединения Китая, несомненно, будут раздавлены колесом истории".
"Принцип "одного Китая" уже стал одной из основных норм международных отношений и общепризнанным консенсусом", - подчеркнул он.
Дипломат также отметил, что 181 государство мира, когда установило дипломатические отношения с Китаем, признало, что в мире существует только один Китай, что Тайвань является частью Китая, а правительство Китайской Народной Республики является легитимным законным правительством, представляющим весь Китай.
Неделя высокого уровня проходит с 20 по 26 сентября в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН. В мероприятии, открывающем новую годичную сессию Генассамблеи, традиционно принимают участие президенты, премьеры, министры.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
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В миреКитайТайваньВан И (политик)ООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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