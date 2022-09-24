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На Запорожье сообщили о "самоубийственном" плане США для ВСУ - РИА Новости, 24.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220924/strategiya-1819098970.html
На Запорожье сообщили о "самоубийственном" плане США для ВСУ
На Запорожье сообщили о "самоубийственном" плане США для ВСУ - РИА Новости, 24.09.2022
На Запорожье сообщили о "самоубийственном" плане США для ВСУ
Пентагон разработал для ВСУ стратегию ведения боевых действий в Запорожской области, которая станет "самоубийством" для украинских войск, рассказал в беседе с... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T02:25
2022-09-24T02:25
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожская область
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Пентагон разработал для ВСУ стратегию ведения боевых действий в Запорожской области, которая станет "самоубийством" для украинских войск, рассказал в беседе с "Украиной.ру" член главного совета администрации (ГСА) региона Владимир Рогов.Он объяснил, что американский план предполагает форсирование реки Днепр с помощью понтонных переправ и высадки десанта. Такая тактика закончится для Киева тысячами смертей, подчеркнул Рогов."Поэтому их армия всячески уже сейчас пытается от этого отойти", — отметил политик.С 24 февраля проходит российская военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях проходит референдум о вхождение в состав России.С инициативой о его немедленном проведении к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистического киевского режима и членов НАТО, поставляющих оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220923/pentagon-1818155233.html
https://ria.ru/20220916/ukraina-1817149251.html
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в мире, владимир рогов, запорожская область, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
02:25 24.09.2022
 
На Запорожье сообщили о "самоубийственном" плане США для ВСУ

Члег ГСА Запорожья Рогов: США разработали для ВСУ самоубийственный план атаки через Днепр

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий на берегу Днепра
Российский военнослужащий на берегу Днепра - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
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Российский военнослужащий на берегу Днепра. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Пентагон разработал для ВСУ стратегию ведения боевых действий в Запорожской области, которая станет "самоубийством" для украинских войск, рассказал в беседе с "Украиной.ру" член главного совета администрации (ГСА) региона Владимир Рогов.
"Пентагон разработал стратегию по боевым действиям на территории Запорожской области, к ее реализации подталкивают вояк ВСУ, генштаб Зеленского и так далее. Но военные прекрасно понимают, что это самоубийство", — заявил Рогов.
Он объяснил, что американский план предполагает форсирование реки Днепр с помощью понтонных переправ и высадки десанта. Такая тактика закончится для Киева тысячами смертей, подчеркнул Рогов.
"Поэтому их армия всячески уже сейчас пытается от этого отойти", — отметил политик.
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С 24 февраля проходит российская военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях проходит референдум о вхождение в состав России.
С инициативой о его немедленном проведении к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистического киевского режима и членов НАТО, поставляющих оружие для убийства мирного населения.
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