https://ria.ru/20220924/ssha-1819231650.html

США заявили, что продолжат поставлять Тайваню оружие

США заявили, что продолжат поставлять Тайваню оружие - РИА Новости, 24.09.2022

США заявили, что продолжат поставлять Тайваню оружие

США продолжат поставлять Тайваню оружие для самозащиты своей территории, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T21:04

2022-09-24T21:04

2022-09-24T21:07

в мире

джон кирби

нэнси пелоси

тайвань

сша

китай

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ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. США продолжат поставлять Тайваню оружие для самозащиты своей территории, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."Около недели назад совершена продажа продвинутых вооружений Тайваню на 1,1 миллиарда долларов. Мы продолжим это делать", - сказал Кирби в интервью телеканалу Fox News."Мы воспринимаем нашу ответственность по обеспечению самозащиты Тайваня очень-очень серьезно", - добавил он.Отношения Вашингтона и Пекина обострились после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220924/knr-1819103177.html

https://ria.ru/20220924/kitay-1819103411.html

тайвань

сша

китай

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в мире, джон кирби, нэнси пелоси, тайвань, сша, китай