Рейтинг@Mail.ru
США заявили, что продолжат поставлять Тайваню оружие - РИА Новости, 24.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220924/ssha-1819231650.html
США заявили, что продолжат поставлять Тайваню оружие
США заявили, что продолжат поставлять Тайваню оружие - РИА Новости, 24.09.2022
США заявили, что продолжат поставлять Тайваню оружие
США продолжат поставлять Тайваню оружие для самозащиты своей территории, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T21:04
2022-09-24T21:07
в мире
джон кирби
нэнси пелоси
тайвань
сша
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811630246_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7b48096fe6c989db9b147ef865d79c54.jpg
ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. США продолжат поставлять Тайваню оружие для самозащиты своей территории, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."Около недели назад совершена продажа продвинутых вооружений Тайваню на 1,1 миллиарда долларов. Мы продолжим это делать", - сказал Кирби в интервью телеканалу Fox News."Мы воспринимаем нашу ответственность по обеспечению самозащиты Тайваня очень-очень серьезно", - добавил он.Отношения Вашингтона и Пекина обострились после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220924/knr-1819103177.html
https://ria.ru/20220924/kitay-1819103411.html
тайвань
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811630246_593:0:3324:2048_1920x0_80_0_0_b9f6039150398c2866be6110786c8747.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джон кирби, нэнси пелоси, тайвань, сша, китай
В мире, Джон Кирби, Нэнси Пелоси, Тайвань, США, Китай
21:04 24.09.2022 (обновлено: 21:07 24.09.2022)
 
США заявили, что продолжат поставлять Тайваню оружие

Кирби: США продолжат поставлять Тайваню оружие для "самозащиты своей территории"

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. США продолжат поставлять Тайваню оружие для самозащиты своей территории, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Около недели назад совершена продажа продвинутых вооружений Тайваню на 1,1 миллиарда долларов. Мы продолжим это делать", - сказал Кирби в интервью телеканалу Fox News.
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
05:16
МИД КНР: мирное урегулирование несовместимо с независимостью Тайваня
"Мы воспринимаем нашу ответственность по обеспечению самозащиты Тайваня очень-очень серьезно", - добавил он.
Отношения Вашингтона и Пекина обострились после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках совета министров иностранных дел Группы двадцати в Индонезии - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
05:35
Глава МИД КНР заявил, что Китай и США имеют общие интересы и разногласия
 
В миреДжон КирбиНэнси ПелосиТайваньСШАКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала