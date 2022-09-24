21:04 24.09.2022 (обновлено: 21:07 24.09.2022)
США заявили, что продолжат поставлять Тайваню оружие
Кирби: США продолжат поставлять Тайваню оружие для "самозащиты своей территории"
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. США продолжат поставлять Тайваню оружие для самозащиты своей территории, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Около недели назад совершена продажа продвинутых вооружений Тайваню на 1,1 миллиарда долларов. Мы продолжим это делать", - сказал Кирби в интервью телеканалу Fox News.
"Мы воспринимаем нашу ответственность по обеспечению самозащиты Тайваня очень-очень серьезно", - добавил он.
Отношения Вашингтона и Пекина обострились после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.