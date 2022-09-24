https://ria.ru/20220924/spetsoperatsiya-1819143667.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.09.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.09.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T16:27

2022-09-24T16:27

2022-09-24T16:27

инфографика

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

спецоперация

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 24 сентября 2022 годаПодразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Союзные силы ведут бои за освобождение Авдеевки, Артемовска, Марьинки и Соледара, а также сдерживают натиск ВСУ в районе Лимана, где противник значительно усилил группировку. Саперы Минобороны проводят обходы избирательных участков, на которых голосуют участники референдумов.Параллельно российские войска уничтожают военные объекты украинской армии. Были ликвидированы пять пунктов управления, 153 района скопления живой силы и техники, 62 артиллерийских расчета, три склада боеприпасов. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили самолет МиГ-29, семь беспилотников, 47 снарядов и ракет.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 299 самолетов, 155 вертолетов, 2062 беспилотника, 376 зенитных ракетных комплексов, 844 реактивные системы залпового огня, 5100 танков и других бронемашин, 3412 орудий полевой артиллерии и 5813 единиц автомобильной техники.

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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2022

Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, спецоперация, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), инфографика