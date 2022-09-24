https://ria.ru/20220924/referendum-1819233486.html

Жители Ясиноватой голосуют, несмотря на обстрелы, заявил депутат

Жители Ясиноватой голосуют, несмотря на обстрелы, заявил депутат - РИА Новости, 24.09.2022

Жители Ясиноватой голосуют, несмотря на обстрелы, заявил депутат

Жители города Ясиноватая, находящегося у линии фронта, охотно голосуют на референдуме, несмотря на обстрелы, заявил депутат Госдумы, зампредседателя комитета... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T21:17

2022-09-24T21:17

2022-09-24T21:17

в мире

россия

ясиноватая

референдум в донбассе

госдума рф

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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Жители города Ясиноватая, находящегося у линии фронта, охотно голосуют на референдуме, несмотря на обстрелы, заявил депутат Госдумы, зампредседателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Олег Голиков."Уже два дня я там работаю. Не надо никого вытаскивать на голосование, все идут с большим воодушевлением, с большой радостью. Ждут (выездные комиссии)", - отметил Голиков на брифинге.Он обратил внимание, что "комиссии работают качественно, без замечаний". Если выясняется, что избиратель, к которому пришла комиссия, не прописан по месту проживания, ему отказывают в возможности голосовать."Настроение хорошее, но как всегда, в этом городе портят настроение прилеты. Вчера было меньше, только утром были прилеты. Но сегодня они усилились", - отметил Голиков.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220924/terror-1819232980.html

https://ria.ru/20220924/referendum-1819231911.html

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в мире, россия, ясиноватая, референдум в донбассе, госдума рф