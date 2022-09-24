https://ria.ru/20220924/referendum-1819224733.html
В ЛНР не зафиксировали происшествий во второй день голосования
В ЛНР не зафиксировали происшествий во второй день голосования - РИА Новости, 24.09.2022
В ЛНР не зафиксировали происшествий во второй день голосования
Происшествий на участках для голосования на референдуме в Луганской Народной Республике во второй день выборов не зафиксировали, заявила журналистам... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T20:23
2022-09-24T20:23
2022-09-24T20:38
россия
луганская народная республика
референдум в донбассе
елена кравченко
владимир путин
запорожская область
цик лнр
референдумы на освобожденных территориях
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ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Происшествий на участках для голосования на референдуме в Луганской Народной Республике во второй день выборов не зафиксировали, заявила журналистам председатель ЦИК республики Елена Кравченко."Все без происшествий прошло, вовремя комиссия завершила работу", - сказала Кравченко.Председатель зарубежной комиссии ЦИК ЛНР в РФ Светлана Кирсанова уточнила журналистам, что на участках в РФ также голосование прошло в штатном режиме.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220924/referendum-1819226432.html
https://ria.ru/20220924/yavka-1819222904.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, референдум в донбассе, елена кравченко, владимир путин, запорожская область, цик лнр, референдумы на освобожденных территориях
Россия, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе, Елена Кравченко, Владимир Путин, Запорожская область, ЦИК ЛНР, Референдумы на освобожденных территориях
20:23 24.09.2022 (обновлено: 20:38 24.09.2022)
В ЛНР не зафиксировали происшествий во второй день голосования
На избирательных участках в ЛНР не зафиксировали происшествий во второй день голосования