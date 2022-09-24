https://ria.ru/20220924/referendum-1819224733.html

В ЛНР не зафиксировали происшествий во второй день голосования

В ЛНР не зафиксировали происшествий во второй день голосования - РИА Новости, 24.09.2022

В ЛНР не зафиксировали происшествий во второй день голосования

Происшествий на участках для голосования на референдуме в Луганской Народной Республике во второй день выборов не зафиксировали, заявила журналистам... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T20:23

2022-09-24T20:23

2022-09-24T20:38

россия

луганская народная республика

референдум в донбассе

елена кравченко

владимир путин

запорожская область

цик лнр

референдумы на освобожденных территориях

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ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Происшествий на участках для голосования на референдуме в Луганской Народной Республике во второй день выборов не зафиксировали, заявила журналистам председатель ЦИК республики Елена Кравченко."Все без происшествий прошло, вовремя комиссия завершила работу", - сказала Кравченко.Председатель зарубежной комиссии ЦИК ЛНР в РФ Светлана Кирсанова уточнила журналистам, что на участках в РФ также голосование прошло в штатном режиме.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220924/referendum-1819226432.html

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россия

луганская народная республика

запорожская область

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Екатерина Зайцева

россия, луганская народная республика, референдум в донбассе, елена кравченко, владимир путин, запорожская область, цик лнр, референдумы на освобожденных территориях