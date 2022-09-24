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Опрос: более 90 процентов жителей ЛНР готовы принять участие в референдуме - РИА Новости, 24.09.2022
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Опрос: более 90 процентов жителей ЛНР готовы принять участие в референдуме
Опрос: более 90 процентов жителей ЛНР готовы принять участие в референдуме - РИА Новости, 24.09.2022
Опрос: более 90 процентов жителей ЛНР готовы принять участие в референдуме
О готовности принять участие в референдуме заявили 91% жителей ЛНР, свидетельствуют данные телефонного опроса, проведенного Институтом социального маркетинга... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T20:13
2022-09-24T20:27
в мире
луганская народная республика
запорожская область
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. О готовности принять участие в референдуме заявили 91% жителей ЛНР, свидетельствуют данные телефонного опроса, проведенного Институтом социального маркетинга (ИНСОМАР)."Наибольшую готовность принять участие в референдуме декларируют жители ЛНР – 91% (+8% к данным опроса от 19.09.2022), следует из данных ИНСОМАР. Не планируют принять участие в референдуме только 4% (-8% к данным от 19.09.2022) опрошенных. Затруднились ответить на вопрос 5% респондентов", - говорится в исследовании.Готовность принять участие в референдуме также выразили 89% жителей ДНР, 82% жителей Запорожской области и 72% жителя Херсонской области, свидетельствуют результаты опроса.Отмечается, что вхождение в состав России поддерживают 97% жителей ЛНР, 94% ДНР, а также 84% жителей Запорожской области и 83% Херсонской области.Опрос был проведён 23 сентября в день старта референдумов. Всего было опрошено по 1000 респондентов в каждой территории, предельная погрешность каждого опроса составляет 3,1%.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
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луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, запорожская область, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
20:13 24.09.2022 (обновлено: 20:27 24.09.2022)
 
Опрос: более 90 процентов жителей ЛНР готовы принять участие в референдуме

Опрос ИНСОМАР: более 90 процентов жителей ЛНР готовы принять участие в референдуме

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкБюллетень для голосования и паспорт гражданина ЛНР на референдуме на избирательном участке в Доме культуры в Джанкое
Бюллетень для голосования и паспорт гражданина ЛНР на референдуме на избирательном участке в Доме культуры в Джанкое - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Бюллетень для голосования и паспорт гражданина ЛНР на референдуме на избирательном участке в Доме культуры в Джанкое
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. О готовности принять участие в референдуме заявили 91% жителей ЛНР, свидетельствуют данные телефонного опроса, проведенного Институтом социального маркетинга (ИНСОМАР).
"Наибольшую готовность принять участие в референдуме декларируют жители ЛНР – 91% (+8% к данным опроса от 19.09.2022), следует из данных ИНСОМАР. Не планируют принять участие в референдуме только 4% (-8% к данным от 19.09.2022) опрошенных. Затруднились ответить на вопрос 5% респондентов", - говорится в исследовании.
Готовность принять участие в референдуме также выразили 89% жителей ДНР, 82% жителей Запорожской области и 72% жителя Херсонской области, свидетельствуют результаты опроса.
Отмечается, что вхождение в состав России поддерживают 97% жителей ЛНР, 94% ДНР, а также 84% жителей Запорожской области и 83% Херсонской области.
Опрос был проведён 23 сентября в день старта референдумов. Всего было опрошено по 1000 респондентов в каждой территории, предельная погрешность каждого опроса составляет 3,1%.
Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Мужчина голосует на референдуме - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
19:13
Референдумы застали врасплох противников России, заявил член ОП
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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