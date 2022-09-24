20:13 24.09.2022 (обновлено: 20:27 24.09.2022)
Опрос: более 90 процентов жителей ЛНР готовы принять участие в референдуме
Опрос ИНСОМАР: более 90 процентов жителей ЛНР готовы принять участие в референдуме
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкБюллетень для голосования и паспорт гражданина ЛНР на референдуме на избирательном участке в Доме культуры в Джанкое
Бюллетень для голосования и паспорт гражданина ЛНР на референдуме на избирательном участке в Доме культуры в Джанкое
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. О готовности принять участие в референдуме заявили 91% жителей ЛНР, свидетельствуют данные телефонного опроса, проведенного Институтом социального маркетинга (ИНСОМАР).
"Наибольшую готовность принять участие в референдуме декларируют жители ЛНР – 91% (+8% к данным опроса от 19.09.2022), следует из данных ИНСОМАР. Не планируют принять участие в референдуме только 4% (-8% к данным от 19.09.2022) опрошенных. Затруднились ответить на вопрос 5% респондентов", - говорится в исследовании.
Готовность принять участие в референдуме также выразили 89% жителей ДНР, 82% жителей Запорожской области и 72% жителя Херсонской области, свидетельствуют результаты опроса.
Отмечается, что вхождение в состав России поддерживают 97% жителей ЛНР, 94% ДНР, а также 84% жителей Запорожской области и 83% Херсонской области.
Опрос был проведён 23 сентября в день старта референдумов. Всего было опрошено по 1000 респондентов в каждой территории, предельная погрешность каждого опроса составляет 3,1%.
Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.