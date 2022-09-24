https://ria.ru/20220924/referendum-1819223227.html

Опрос: более 90 процентов жителей ЛНР готовы принять участие в референдуме

Опрос: более 90 процентов жителей ЛНР готовы принять участие в референдуме - РИА Новости, 24.09.2022

Опрос: более 90 процентов жителей ЛНР готовы принять участие в референдуме

О готовности принять участие в референдуме заявили 91% жителей ЛНР, свидетельствуют данные телефонного опроса, проведенного Институтом социального маркетинга... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T20:13

2022-09-24T20:13

2022-09-24T20:27

в мире

луганская народная республика

запорожская область

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. О готовности принять участие в референдуме заявили 91% жителей ЛНР, свидетельствуют данные телефонного опроса, проведенного Институтом социального маркетинга (ИНСОМАР)."Наибольшую готовность принять участие в референдуме декларируют жители ЛНР – 91% (+8% к данным опроса от 19.09.2022), следует из данных ИНСОМАР. Не планируют принять участие в референдуме только 4% (-8% к данным от 19.09.2022) опрошенных. Затруднились ответить на вопрос 5% респондентов", - говорится в исследовании.Готовность принять участие в референдуме также выразили 89% жителей ДНР, 82% жителей Запорожской области и 72% жителя Херсонской области, свидетельствуют результаты опроса.Отмечается, что вхождение в состав России поддерживают 97% жителей ЛНР, 94% ДНР, а также 84% жителей Запорожской области и 83% Херсонской области.Опрос был проведён 23 сентября в день старта референдумов. Всего было опрошено по 1000 респондентов в каждой территории, предельная погрешность каждого опроса составляет 3,1%.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220924/referendum-1819210973.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, запорожская область, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях