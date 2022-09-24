https://ria.ru/20220924/referendum-1819220245.html
Жители Бердянска рассказали, что голосуют на референдуме за лучшее будущее
Жители Бердянска рассказали, что голосуют на референдуме за лучшее будущее - РИА Новости, 24.09.2022
Жители Бердянска рассказали, что голосуют на референдуме за лучшее будущее
Жители города Бердянска в Запорожской области голосуют за лучшее будущее, потому что устали от коррупции и карательных операций киевского режима, рассказали РИА РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T19:59
2022-09-24T19:59
2022-09-24T22:11
в мире
запорожская область
бердянск
вооруженные силы украины
украина
референдумы на освобожденных территориях
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БЕРДЯНСК (Запорожская область), 24 сен - РИА Новости. Жители города Бердянска в Запорожской области голосуют за лучшее будущее, потому что устали от коррупции и карательных операций киевского режима, рассказали РИА Новости представители местного избиркома и проголосовавшие местные жители."За ВСУ приходят карательные операции, смерти, репрессии. Народ не хочет этого", - сказал представитель избирательной комиссии по Запорожской области, участвующий в проведении подомового голосования."Голосуем за будущее хорошее, мы долго ждали этого... Здесь все по-настоящему, не как было при Украине: тогда везде деньги дай", - говорит один из проголосовавших местных жителей.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
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"Голосуем за хорошее будущее" – жители Бердянска отдали свой голос в рамках референдума
"Голосуем за хорошее будущее" – жители Бердянска отдали свой голос в рамках референдума
2022-09-24T19:59
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PT1M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, запорожская область, бердянск, вооруженные силы украины, украина, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Запорожская область, Бердянск, Вооруженные силы Украины, Украина, Референдумы на освобожденных территориях
19:59 24.09.2022 (обновлено: 22:11 24.09.2022)
Жители Бердянска рассказали, что голосуют на референдуме за лучшее будущее
Жители Бердянска рассказали, что голосуют на референдуме за настоящее хорошее будущее
БЕРДЯНСК (Запорожская область), 24 сен - РИА Новости. Жители города Бердянска в Запорожской области голосуют за лучшее будущее, потому что устали от коррупции и карательных операций киевского режима, рассказали РИА Новости представители местного избиркома и проголосовавшие местные жители.
"За ВСУ приходят карательные операции, смерти, репрессии. Народ не хочет этого", - сказал представитель избирательной комиссии по Запорожской области, участвующий в проведении подомового голосования.
"Голосуем за будущее хорошее, мы долго ждали этого... Здесь все по-настоящему, не как было при Украине: тогда везде деньги дай", - говорит один из проголосовавших местных жителей.
Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.