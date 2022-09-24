https://ria.ru/20220924/referendum-1819214323.html

В ДНР выездные комиссии помогают пенсионерам проголосовать

В ДНР выездные комиссии помогают пенсионерам проголосовать - РИА Новости, 24.09.2022

В ДНР выездные комиссии помогают пенсионерам проголосовать

Выездные комиссии посещают пожилых людей, которые не имеют возможности покинуть свои квартиры для голосования на референдуме по вступлению ДНР в состав России,... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T19:32

2022-09-24T19:32

2022-09-24T19:32

в мире

россия

референдум в донбассе

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Выездные комиссии посещают пожилых людей, которые не имеют возможности покинуть свои квартиры для голосования на референдуме по вступлению ДНР в состав России, передает корреспондент РИА Новости.Выездные комиссии посещают не только тех кто подал заявку, но и тех, о ком сотрудникам комиссий рассказали соседи. Такое голосование проходит по обычной схеме. Человеку разъясняют правила участия в референдуме, после чего он, соблюдая тайну голосования, отмечает в бюллетене нужный ему пункт.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.

https://ria.ru/20220924/vyezd-1819211420.html

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Работа выездных комиссий в Донецке в ходе референдума Работа выездных комиссий в Донецке в ходе референдума. Сотрудники обходят пенсионеров, которые не могут выйти из дома, и помогают жителям проголосовать прямо на улице. 2022-09-24T19:32 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, референдум в донбассе, донецкая народная республика