https://ria.ru/20220924/referendum-1819214323.html
В ДНР выездные комиссии помогают пенсионерам проголосовать
В ДНР выездные комиссии помогают пенсионерам проголосовать - РИА Новости, 24.09.2022
В ДНР выездные комиссии помогают пенсионерам проголосовать
Выездные комиссии посещают пожилых людей, которые не имеют возможности покинуть свои квартиры для голосования на референдуме по вступлению ДНР в состав России,... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T19:32
2022-09-24T19:32
2022-09-24T19:32
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россия
референдум в донбассе
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Выездные комиссии посещают пожилых людей, которые не имеют возможности покинуть свои квартиры для голосования на референдуме по вступлению ДНР в состав России, передает корреспондент РИА Новости.Выездные комиссии посещают не только тех кто подал заявку, но и тех, о ком сотрудникам комиссий рассказали соседи. Такое голосование проходит по обычной схеме. Человеку разъясняют правила участия в референдуме, после чего он, соблюдая тайну голосования, отмечает в бюллетене нужный ему пункт.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
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Работа выездных комиссий в Донецке в ходе референдума
Работа выездных комиссий в Донецке в ходе референдума. Сотрудники обходят пенсионеров, которые не могут выйти из дома, и помогают жителям проголосовать прямо на улице.
2022-09-24T19:32
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в мире, россия, референдум в донбассе, донецкая народная республика
В мире, Россия, Референдум в Донбассе, Донецкая Народная Республика
В ДНР выездные комиссии помогают пенсионерам проголосовать
В ДНР выездные комиссии посещают пожилых граждан на дому для помощи в голосовании