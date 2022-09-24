https://ria.ru/20220924/referendum-1819190412.html

Нарушений на референдуме в Запорожской области нет, заявил наблюдатель

Нарушений на референдуме в Запорожской области нет, заявил наблюдатель - РИА Новости, 24.09.2022

Нарушений на референдуме в Запорожской области нет, заявил наблюдатель

Подтвержденных нарушений на референдуме в Запорожской области пока нет, жалоб не поступает, заявил политолог Александр Асафов, который сейчас занимается... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T17:11

2022-09-24T17:11

2022-09-24T17:11

в мире

александр асафов

луганская народная республика

запорожская область

донецкая народная республика

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Подтвержденных нарушений на референдуме в Запорожской области пока нет, жалоб не поступает, заявил политолог Александр Асафов, который сейчас занимается наблюдением за референдумом в регионе."Подтвержденных нарушений (на референдуме) никаких нет... Никаких жалоб на действия комиссии, на подготовку, на ход голосования мы не имеем... Мы смотрим за соблюдением всех законодательных норм", - сказал Асафов на пресс-брифинге по работе Общественного ситуационного центра по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.

https://ria.ru/20220924/golosovanie-1819188429.html

луганская народная республика

запорожская область

донецкая народная республика

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в мире, александр асафов, луганская народная республика, запорожская область, донецкая народная республика, референдумы на освобожденных территориях