https://ria.ru/20220924/referendum-1819190412.html
Нарушений на референдуме в Запорожской области нет, заявил наблюдатель
Нарушений на референдуме в Запорожской области нет, заявил наблюдатель - РИА Новости, 24.09.2022
Нарушений на референдуме в Запорожской области нет, заявил наблюдатель
Подтвержденных нарушений на референдуме в Запорожской области пока нет, жалоб не поступает, заявил политолог Александр Асафов, который сейчас занимается... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T17:11
2022-09-24T17:11
2022-09-24T17:11
в мире
александр асафов
луганская народная республика
запорожская область
донецкая народная республика
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Подтвержденных нарушений на референдуме в Запорожской области пока нет, жалоб не поступает, заявил политолог Александр Асафов, который сейчас занимается наблюдением за референдумом в регионе."Подтвержденных нарушений (на референдуме) никаких нет... Никаких жалоб на действия комиссии, на подготовку, на ход голосования мы не имеем... Мы смотрим за соблюдением всех законодательных норм", - сказал Асафов на пресс-брифинге по работе Общественного ситуационного центра по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
https://ria.ru/20220924/golosovanie-1819188429.html
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в мире, александр асафов, луганская народная республика, запорожская область, донецкая народная республика, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Александр Асафов, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Референдумы на освобожденных территориях
Нарушений на референдуме в Запорожской области нет, заявил наблюдатель
Наблюдатель Асафов: подтвержденных нарушений на референдуме в Запорожской области нет