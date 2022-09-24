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В Донецке избирательные комиссии продолжают работу при обстрелах ВСУ

В Донецке избирательные комиссии продолжают работу при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 24.09.2022

В Донецке избирательные комиссии продолжают работу при обстрелах ВСУ

Выездные избирательные комиссии не прекращают работу на референдуме по вступлению Донецкой Народной Республики в состав РФ даже на фоне обстрелов Донецка,... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T16:38

2022-09-24T16:38

2022-09-24T16:38

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

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нато

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

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ДОНЕЦК, 24 сен – РИА Новости. Выездные избирательные комиссии не прекращают работу на референдуме по вступлению Донецкой Народной Республики в состав РФ даже на фоне обстрелов Донецка, передает корреспондент РИА Новости.Ранее администрация Донецка и представительство ДНР в СЦКК заявили о фактах обстрела центра Донецка с использованием снарядов НАТО калибром 155 миллиметров.Выездные избирательные комиссии работают во дворах многоквартирных домов, а также приходят в квартиры. Данная мера принята из-за не прекращающихся обстрелов Донецка. В момент нахождения корреспондента РИА Новости на одном из таких голосований начала звучать артиллерийская канонада. На вопрос корреспондента не мешает ли такая ситуация процессу работы комиссии, представитель комиссии ответила: "Нас не испугать. Мы возвращаемся домой".

https://ria.ru/20220924/donbass-1819171458.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Идут голосовать несмотря на обстрелы" – сотрудники выездной комиссии о ситуации в Донецке "Нас не напугать. Мы возвращаемся домой". Сотрудники выездных избирательных комиссий в Донецке не прекращают работу даже на фоне артиллерийской канонады. 2022-09-24T16:38 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк, нато, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях