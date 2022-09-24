https://ria.ru/20220924/referendum-1819184415.html
В Донецке избирательные комиссии продолжают работу при обстрелах ВСУ
В Донецке избирательные комиссии продолжают работу при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 24.09.2022
В Донецке избирательные комиссии продолжают работу при обстрелах ВСУ
Выездные избирательные комиссии не прекращают работу на референдуме по вступлению Донецкой Народной Республики в состав РФ даже на фоне обстрелов Донецка,... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T16:38
2022-09-24T16:38
2022-09-24T16:38
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донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 24 сен – РИА Новости. Выездные избирательные комиссии не прекращают работу на референдуме по вступлению Донецкой Народной Республики в состав РФ даже на фоне обстрелов Донецка, передает корреспондент РИА Новости.Ранее администрация Донецка и представительство ДНР в СЦКК заявили о фактах обстрела центра Донецка с использованием снарядов НАТО калибром 155 миллиметров.Выездные избирательные комиссии работают во дворах многоквартирных домов, а также приходят в квартиры. Данная мера принята из-за не прекращающихся обстрелов Донецка. В момент нахождения корреспондента РИА Новости на одном из таких голосований начала звучать артиллерийская канонада. На вопрос корреспондента не мешает ли такая ситуация процессу работы комиссии, представитель комиссии ответила: "Нас не испугать. Мы возвращаемся домой".
https://ria.ru/20220924/donbass-1819171458.html
донецк (днр)
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"Идут голосовать несмотря на обстрелы" – сотрудники выездной комиссии о ситуации в Донецке
"Нас не напугать. Мы возвращаемся домой". Сотрудники выездных избирательных комиссий в Донецке не прекращают работу даже на фоне артиллерийской канонады.
2022-09-24T16:38
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PT0M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Донецке избирательные комиссии продолжают работу при обстрелах ВСУ
Выездные избирательные комиссии не прекращают работу в Донецке на фоне обстрелов ВСУ