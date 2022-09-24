https://ria.ru/20220924/referendum-1819174289.html

Жители Донбасса впервые получили возможность выбора, заявил Вышинский

Жители Донбасса впервые получили возможность выбора, заявил Вышинский - РИА Новости, 24.09.2022

Жители Донбасса впервые получили возможность выбора, заявил Вышинский

Жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей на текущих референдумах впервые получили реальную возможность выбора, заявил член СПЧ и исполнительный... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T15:45

2022-09-24T15:45

2022-09-24T15:45

россия

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

кирилл вышинский

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей на текущих референдумах впервые получили реальную возможность выбора, заявил член СПЧ и исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится до 27 сентября."Мы сейчас становимся свидетелями истории. Это просто делается на наших глазах. На наших глазах меняются границы, на наших глазах люди самоопределяются. У них появляется впервые возможность выбора – то, чего, к сожалению, мне кажется, не было на Украине", – сказал Вышинский на брифинге по работе общественного ситуационного центра по наблюдению за референдумами.Он также отметил, что текущие референдумы являют собой историческую справедливость."Это и есть историческая справедливость, это и есть история, которая делается на наших глазах", – подытожил Вышинский.

https://ria.ru/20220924/referendum-1819172315.html

https://ria.ru/20220924/golosovanie-1819172972.html

россия

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область, кирилл вышинский