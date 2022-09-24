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Жители Донбасса впервые получили возможность выбора, заявил Вышинский - РИА Новости, 24.09.2022
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Жители Донбасса впервые получили возможность выбора, заявил Вышинский
Жители Донбасса впервые получили возможность выбора, заявил Вышинский - РИА Новости, 24.09.2022
Жители Донбасса впервые получили возможность выбора, заявил Вышинский
Жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей на текущих референдумах впервые получили реальную возможность выбора, заявил член СПЧ и исполнительный... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T15:45
2022-09-24T15:45
россия
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
кирилл вышинский
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей на текущих референдумах впервые получили реальную возможность выбора, заявил член СПЧ и исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится до 27 сентября."Мы сейчас становимся свидетелями истории. Это просто делается на наших глазах. На наших глазах меняются границы, на наших глазах люди самоопределяются. У них появляется впервые возможность выбора – то, чего, к сожалению, мне кажется, не было на Украине", – сказал Вышинский на брифинге по работе общественного ситуационного центра по наблюдению за референдумами.Он также отметил, что текущие референдумы являют собой историческую справедливость."Это и есть историческая справедливость, это и есть история, которая делается на наших глазах", – подытожил Вышинский.
https://ria.ru/20220924/referendum-1819172315.html
https://ria.ru/20220924/golosovanie-1819172972.html
россия
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
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россия, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область, кирилл вышинский
Россия, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Кирилл Вышинский
15:45 24.09.2022
 
Жители Донбасса впервые получили возможность выбора, заявил Вышинский

Вышинский заявил, что жители Донбасса впервые получили реальную возможность выбора

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМужчины голосуют на референдуме на избирательном участке
Мужчины голосуют на референдуме на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Мужчины голосуют на референдуме на избирательном участке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей на текущих референдумах впервые получили реальную возможность выбора, заявил член СПЧ и исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится до 27 сентября.
Депутат Госдумы РФ Артем Туров - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
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"Мы сейчас становимся свидетелями истории. Это просто делается на наших глазах. На наших глазах меняются границы, на наших глазах люди самоопределяются. У них появляется впервые возможность выбора – то, чего, к сожалению, мне кажется, не было на Украине", – сказал Вышинский на брифинге по работе общественного ситуационного центра по наблюдению за референдумами.
Он также отметил, что текущие референдумы являют собой историческую справедливость.
"Это и есть историческая справедливость, это и есть история, которая делается на наших глазах", – подытожил Вышинский.
Молодой человек голосует на референдуме на избирательном участке в Донском государственном университете в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
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РоссияДонбассДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская областьКирилл Вышинский
 
 
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