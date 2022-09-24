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Жители Мариуполя активнее голосуют во второй день референдума - РИА Новости, 24.09.2022
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Жители Мариуполя активнее голосуют во второй день референдума
Жители Мариуполя активнее голосуют во второй день референдума - РИА Новости, 24.09.2022
Жители Мариуполя активнее голосуют во второй день референдума
Во второй день референдума о вступлении ДНР в состав РФ голосующих жителей Мариуполя больше, чем в первый, так как второй день выпал на выходной, сообщил... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T12:15
2022-09-24T12:15
в мире
россия
мариуполь
донецкая народная республика
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
владимир путин
запорожская область
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МАРИУПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Во второй день референдума о вступлении ДНР в состав РФ голосующих жителей Мариуполя больше, чем в первый, так как второй день выпал на выходной, сообщил представитель участковой избирательной комиссии №17 Роман."Сегодня голосует больше людей, чем вчера, так как вчера многие были на работе, а сегодня выходной день, и те, кто вчера был занят, сегодня смогли уделить время референдуму и проголосовать", - сказал представитель мобильной группы для голосования на референдуме от участковой избирательной комиссии №17 Роман.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220924/referendum-1819109940.html
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в мире, россия, мариуполь, донецкая народная республика, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, владимир путин, запорожская область, херсонская область
В мире, Россия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях, Владимир Путин, Запорожская область, Херсонская область
12:15 24.09.2022
 
Жители Мариуполя активнее голосуют во второй день референдума

В УИК заявили, что жители Мариуполя активнее голосуют во второй день референдума

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМужчина голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России
Мужчина голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Мужчина голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Во второй день референдума о вступлении ДНР в состав РФ голосующих жителей Мариуполя больше, чем в первый, так как второй день выпал на выходной, сообщил представитель участковой избирательной комиссии №17 Роман.
"Сегодня голосует больше людей, чем вчера, так как вчера многие были на работе, а сегодня выходной день, и те, кто вчера был занят, сегодня смогли уделить время референдуму и проголосовать", - сказал представитель мобильной группы для голосования на референдуме от участковой избирательной комиссии №17 Роман.
Председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко в здании избирательной комиссии в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
Вчера, 08:16
Нарушений на референдуме не обнаружили, заявил избирком Запорожской области
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Плакат С Россией навсегда в рамках подготовки к референдуму о присоединении к России ЛНР на улице Луганска - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 01:18
Характеристики регионов, в которых пройдут референдумы по вхождению в РФ
 
В миреРоссияМариупольДонецкая Народная РеспубликаРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территорияхВладимир ПутинЗапорожская областьХерсонская область
 
 
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