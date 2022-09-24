Жители Мариуполя активнее голосуют во второй день референдума
В УИК заявили, что жители Мариуполя активнее голосуют во второй день референдума
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМужчина голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России
Мужчина голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России
МАРИУПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Во второй день референдума о вступлении ДНР в состав РФ голосующих жителей Мариуполя больше, чем в первый, так как второй день выпал на выходной, сообщил представитель участковой избирательной комиссии №17 Роман.
"Сегодня голосует больше людей, чем вчера, так как вчера многие были на работе, а сегодня выходной день, и те, кто вчера был занят, сегодня смогли уделить время референдуму и проголосовать", - сказал представитель мобильной группы для голосования на референдуме от участковой избирательной комиссии №17 Роман.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
23 сентября, 01:18Характеристики регионов, в которых пройдут референдумы по вхождению в РФ