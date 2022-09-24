https://ria.ru/20220924/referendum-1819139142.html

Жители Мариуполя активнее голосуют во второй день референдума

Жители Мариуполя активнее голосуют во второй день референдума - РИА Новости, 24.09.2022

Жители Мариуполя активнее голосуют во второй день референдума

Во второй день референдума о вступлении ДНР в состав РФ голосующих жителей Мариуполя больше, чем в первый, так как второй день выпал на выходной, сообщил... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T12:15

2022-09-24T12:15

2022-09-24T12:15

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россия

мариуполь

донецкая народная республика

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

владимир путин

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МАРИУПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Во второй день референдума о вступлении ДНР в состав РФ голосующих жителей Мариуполя больше, чем в первый, так как второй день выпал на выходной, сообщил представитель участковой избирательной комиссии №17 Роман."Сегодня голосует больше людей, чем вчера, так как вчера многие были на работе, а сегодня выходной день, и те, кто вчера был занят, сегодня смогли уделить время референдуму и проголосовать", - сказал представитель мобильной группы для голосования на референдуме от участковой избирательной комиссии №17 Роман.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220924/referendum-1819109940.html

https://ria.ru/20220923/regiony-1818713321.html

россия

мариуполь

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, мариуполь, донецкая народная республика, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, владимир путин, запорожская область, херсонская область