https://ria.ru/20220924/rebenok-1819138453.html
В Москве-реке нашли тело новорожденного ребенка
В Москве-реке нашли тело новорожденного ребенка - РИА Новости, 24.09.2022
В Москве-реке нашли тело новорожденного ребенка
Тело новорождённой девочки нашли в Москве-реке, видимых телесных повреждений нет, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T12:11
2022-09-24T12:11
2022-09-24T12:11
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Тело новорождённой девочки нашли в Москве-реке, видимых телесных повреждений нет, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.Предварительно, это недоношенный ребенок. Видимых телесных повреждений нет, отмечают в прокуратуре.Добавляется, что точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.Надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решение по данному инциденту.Как сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, по факту обнаружения тела проводится доследственная проверка. Следователи работают на месте происшествия, опрашивают очевидцев."По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - рассказала она.
https://ria.ru/20220908/rebenok-1815429391.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве-реке нашли тело новорожденного ребенка
Тело недоношенной новорожденной девочки нашли в Москве-реке
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Тело новорождённой девочки нашли в Москве-реке, видимых телесных повреждений нет, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"Утром 24 сентября 2022 года напротив дома 30 по улице Борисовские пруды в Москве-реке обнаружено тело новорожденного ребенка женского пола", - говорится в сообщении.
Предварительно, это недоношенный ребенок. Видимых телесных повреждений нет, отмечают в прокуратуре.
Добавляется, что точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.
Надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решение по данному инциденту.
Как сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве
Юлия Иванова, по факту обнаружения тела проводится доследственная проверка. Следователи работают на месте происшествия, опрашивают очевидцев.
"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - рассказала она.