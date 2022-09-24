https://ria.ru/20220924/rebenok-1819138453.html

В Москве-реке нашли тело новорожденного ребенка

В Москве-реке нашли тело новорожденного ребенка - РИА Новости, 24.09.2022

В Москве-реке нашли тело новорожденного ребенка

Тело новорождённой девочки нашли в Москве-реке, видимых телесных повреждений нет, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T12:11

2022-09-24T12:11

2022-09-24T12:11

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Тело новорождённой девочки нашли в Москве-реке, видимых телесных повреждений нет, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.Предварительно, это недоношенный ребенок. Видимых телесных повреждений нет, отмечают в прокуратуре.Добавляется, что точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.Надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решение по данному инциденту.Как сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, по факту обнаружения тела проводится доследственная проверка. Следователи работают на месте происшествия, опрашивают очевидцев."По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - рассказала она.

https://ria.ru/20220908/rebenok-1815429391.html

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москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)