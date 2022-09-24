Рейтинг@Mail.ru
Мобилизацию признали отягчающим наказание обстоятельством - РИА Новости, 24.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220924/prestupleniya-1819180782.html
Мобилизацию признали отягчающим наказание обстоятельством
Мобилизацию признали отягчающим наказание обстоятельством - РИА Новости, 24.09.2022
Мобилизацию признали отягчающим наказание обстоятельством
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс РФ, согласно которым совершение любого преступления в период мобилизации, военного РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T16:22
2022-09-24T16:22
частичная мобилизация в россии
россия
владимир путин
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818455115_0:207:3044:1919_1920x0_80_0_0_6c1e52b6639a437f074ad14ccf8eafdc.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс РФ, согласно которым совершение любого преступления в период мобилизации, военного положения, ведения боевых действий или в условиях вооружённого конфликта является отягчающим наказание обстоятельством.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее отягчающими обстоятельствами соответствующий пункт статьи 63 УК РФ признавал лишь преступления в условиях вооруженного конфликта или военных действий.
https://ria.ru/20220924/putin-1819179772.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818455115_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6613e57a86cc83a3b2c4c85e3623b77d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
частичная мобилизация в россии, россия, владимир путин, безопасность
Частичная мобилизация в России, Россия, Владимир Путин, Безопасность
16:22 24.09.2022
 
Мобилизацию признали отягчающим наказание обстоятельством

Путин подписал закон о признании мобилизации отягчающим обстоятельством при преступлениях

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военный билет. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс РФ, согласно которым совершение любого преступления в период мобилизации, военного положения, ведения боевых действий или в условиях вооружённого конфликта является отягчающим наказание обстоятельством.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее отягчающими обстоятельствами соответствующий пункт статьи 63 УК РФ признавал лишь преступления в условиях вооруженного конфликта или военных действий.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
16:19
Путин подписал закон о лишении свободы за утрату военного имущества
 
Частичная мобилизация в РоссииРоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала