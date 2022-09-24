https://ria.ru/20220924/prestupleniya-1819180782.html

Мобилизацию признали отягчающим наказание обстоятельством

Мобилизацию признали отягчающим наказание обстоятельством - РИА Новости, 24.09.2022

Мобилизацию признали отягчающим наказание обстоятельством

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс РФ, согласно которым совершение любого преступления в период мобилизации, военного РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T16:22

2022-09-24T16:22

2022-09-24T16:22

частичная мобилизация в россии

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс РФ, согласно которым совершение любого преступления в период мобилизации, военного положения, ведения боевых действий или в условиях вооружённого конфликта является отягчающим наказание обстоятельством.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее отягчающими обстоятельствами соответствующий пункт статьи 63 УК РФ признавал лишь преступления в условиях вооруженного конфликта или военных действий.

https://ria.ru/20220924/putin-1819179772.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

частичная мобилизация в россии, россия, владимир путин, безопасность