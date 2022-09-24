https://ria.ru/20220924/prestupleniya-1819180782.html
Мобилизацию признали отягчающим наказание обстоятельством
Мобилизацию признали отягчающим наказание обстоятельством - РИА Новости, 24.09.2022
Мобилизацию признали отягчающим наказание обстоятельством
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс РФ, согласно которым совершение любого преступления в период мобилизации, военного РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T16:22
2022-09-24T16:22
2022-09-24T16:22
частичная мобилизация в россии
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс РФ, согласно которым совершение любого преступления в период мобилизации, военного положения, ведения боевых действий или в условиях вооружённого конфликта является отягчающим наказание обстоятельством.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее отягчающими обстоятельствами соответствующий пункт статьи 63 УК РФ признавал лишь преступления в условиях вооруженного конфликта или военных действий.
https://ria.ru/20220924/putin-1819179772.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, россия, владимир путин, безопасность
Частичная мобилизация в России, Россия, Владимир Путин, Безопасность
Мобилизацию признали отягчающим наказание обстоятельством
Путин подписал закон о признании мобилизации отягчающим обстоятельством при преступлениях