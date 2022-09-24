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В Томской области сгорел дом многодетной семьи, погибли три человека - РИА Новости, 24.09.2022
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В Томской области сгорел дом многодетной семьи, погибли три человека
В Томской области сгорел дом многодетной семьи, погибли три человека - РИА Новости, 24.09.2022
В Томской области сгорел дом многодетной семьи, погибли три человека
Дом многодетной семьи сгорел в Томской области, погибли родители и девочка, четверо детей госпитализированы, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T09:04
2022-09-24T09:07
происшествия
жилье
томская область
шегарский район
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НОВОСИБИРСК, 24 сен - РИА Новости. Дом многодетной семьи сгорел в Томской области, погибли родители и девочка, четверо детей госпитализированы, сообщает СУСК по региону."По факту гибели трех человек в пожаре в частном жилом доме в селе Баткат Шегарского района возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам", - говорится в сообщении.По данным следствия, в ночь на субботу произошло возгорание в жилом доме в селе Баткат Шегарского района Томской области, где проживала многодетная семья - супруги и семь малолетних детей."В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тела супругов и их пятилетней дочери. Две старших дочери находились в гостях у бабушки, четверо сыновей госпитализированы. Семья характеризуется положительно", - сообщили в СУСК.Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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томская область
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происшествия, жилье, томская область, шегарский район
Происшествия, Жилье, Томская область, Шегарский район
09:04 24.09.2022 (обновлено: 09:07 24.09.2022)
 
В Томской области сгорел дом многодетной семьи, погибли три человека

В томском селе Баткат при пожаре погибли родители и ребенок, четверо детей пострадали

© Фото : СУ СК по Томской областиНа месте пожара в частном жилом доме в селе Баткат Томской области
На месте пожара в частном жилом доме в селе Баткат Томской области - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© Фото : СУ СК по Томской области
На месте пожара в частном жилом доме в селе Баткат Томской области
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НОВОСИБИРСК, 24 сен - РИА Новости. Дом многодетной семьи сгорел в Томской области, погибли родители и девочка, четверо детей госпитализированы, сообщает СУСК по региону.
"По факту гибели трех человек в пожаре в частном жилом доме в селе Баткат Шегарского района возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в ночь на субботу произошло возгорание в жилом доме в селе Баткат Шегарского района Томской области, где проживала многодетная семья - супруги и семь малолетних детей.
"В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тела супругов и их пятилетней дочери. Две старших дочери находились в гостях у бабушки, четверо сыновей госпитализированы. Семья характеризуется положительно", - сообщили в СУСК.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Пожарный - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 06:51
При пожаре в Алтайском крае погибли две девочки и их бабушка
 
ПроисшествияЖильеТомская областьШегарский район
 
 
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