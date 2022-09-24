https://ria.ru/20220924/pozhar-1819114080.html
В Томской области сгорел дом многодетной семьи, погибли три человека
В Томской области сгорел дом многодетной семьи, погибли три человека - РИА Новости, 24.09.2022
В Томской области сгорел дом многодетной семьи, погибли три человека
Дом многодетной семьи сгорел в Томской области, погибли родители и девочка, четверо детей госпитализированы, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T09:04
2022-09-24T09:04
2022-09-24T09:07
происшествия
жилье
томская область
шегарский район
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НОВОСИБИРСК, 24 сен - РИА Новости. Дом многодетной семьи сгорел в Томской области, погибли родители и девочка, четверо детей госпитализированы, сообщает СУСК по региону."По факту гибели трех человек в пожаре в частном жилом доме в селе Баткат Шегарского района возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам", - говорится в сообщении.По данным следствия, в ночь на субботу произошло возгорание в жилом доме в селе Баткат Шегарского района Томской области, где проживала многодетная семья - супруги и семь малолетних детей."В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тела супругов и их пятилетней дочери. Две старших дочери находились в гостях у бабушки, четверо сыновей госпитализированы. Семья характеризуется положительно", - сообщили в СУСК.Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20220802/pozhar-1806563497.html
томская область
шегарский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, томская область, шегарский район
Происшествия, Жилье, Томская область, Шегарский район
09:04 24.09.2022 (обновлено: 09:07 24.09.2022)
В Томской области сгорел дом многодетной семьи, погибли три человека
В томском селе Баткат при пожаре погибли родители и ребенок, четверо детей пострадали