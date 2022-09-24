https://ria.ru/20220924/pozhar-1819114080.html

В Томской области сгорел дом многодетной семьи, погибли три человека

В Томской области сгорел дом многодетной семьи, погибли три человека - РИА Новости, 24.09.2022

В Томской области сгорел дом многодетной семьи, погибли три человека

Дом многодетной семьи сгорел в Томской области, погибли родители и девочка, четверо детей госпитализированы, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T09:04

2022-09-24T09:04

2022-09-24T09:07

происшествия

жилье

томская область

шегарский район

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НОВОСИБИРСК, 24 сен - РИА Новости. Дом многодетной семьи сгорел в Томской области, погибли родители и девочка, четверо детей госпитализированы, сообщает СУСК по региону."По факту гибели трех человек в пожаре в частном жилом доме в селе Баткат Шегарского района возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам", - говорится в сообщении.По данным следствия, в ночь на субботу произошло возгорание в жилом доме в селе Баткат Шегарского района Томской области, где проживала многодетная семья - супруги и семь малолетних детей."В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тела супругов и их пятилетней дочери. Две старших дочери находились в гостях у бабушки, четверо сыновей госпитализированы. Семья характеризуется положительно", - сообщили в СУСК.Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20220802/pozhar-1806563497.html

томская область

шегарский район

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жилье, томская область, шегарский район