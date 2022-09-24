https://ria.ru/20220924/pogoda-1819104739.html
В Москве объявили "оранжевый" уровень погодной опасности
В Москве объявили "оранжевый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 24.09.2022
В Москве объявили "оранжевый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил в субботу "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за сильного дождя, следует из данных прогностической... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T06:24
2022-09-24T06:24
2022-09-24T06:43
общество
москва
московская область (подмосковье)
гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805706475_0:229:2859:1837_1920x0_80_0_0_5d7dbb03c4b245a1c57d661bc90093a1.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Гидрометцентр объявил в субботу "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за сильного дождя, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Предупреждение о грозе в Москве и области действует до 00.00 25 сентября.
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805706475_130:0:2859:2047_1920x0_80_0_0_db7d71ef2d66375dd02be8d39a16a400.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), гидрометцентр
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Гидрометцентр
06:24 24.09.2022 (обновлено: 06:43 24.09.2022)
В Москве объявили "оранжевый" уровень погодной опасности
В субботу в Москве объявили "оранжевый" уровень погодной опасности из-за сильного дождя