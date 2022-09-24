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В Москве объявили "оранжевый" уровень погодной опасности

В Москве объявили "оранжевый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 24.09.2022

В Москве объявили "оранжевый" уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил в субботу "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за сильного дождя, следует из данных прогностической... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T06:24

2022-09-24T06:24

2022-09-24T06:43

общество

москва

московская область (подмосковье)

гидрометцентр

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Гидрометцентр объявил в субботу "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за сильного дождя, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Предупреждение о грозе в Москве и области действует до 00.00 25 сентября.

москва

московская область (подмосковье)

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общество, москва, московская область (подмосковье), гидрометцентр