https://ria.ru/20220924/oruzhie-1819238826.html

СМИ: армия США из Польши обеспечивает работу поставленного Украине оружия

СМИ: армия США из Польши обеспечивает работу поставленного Украине оружия - РИА Новости, 24.09.2022

СМИ: армия США из Польши обеспечивает работу поставленного Украине оружия

Работу поставляемых украинским войскам вооружений обеспечивают американские военные и переводчики, дислоцированные на территории Польши, сообщает издание Wall... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T22:01

2022-09-24T22:01

2022-09-24T22:01

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ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Работу поставляемых украинским войскам вооружений обеспечивают американские военные и переводчики, дислоцированные на территории Польши, сообщает издание Wall Street Journal."Группа из 55 военнослужащих США и переводчиков на планшетах iPad принимает запросы на ремонтные работы вооружений, уже находящихся на поле боя, через защищенные приложения для обмена сообщениями", - говорится в публикации. По данным издания, всего работает 14 каналов взаимодействия с украинскими военными, каждый из которых направлен на поддержку работы одного вида оружия, которое США и их союзники предоставили Украине.Сообщается, что некоторые вооружения эксплуатируются за пределами первоначальных возможностей или оказываются повреждены в ходе боев, поэтому украинцы вынуждены проводить ремонтные работы или восстановление орудий в полевых условиях без квалификации и запасных частей, на доставку которых требуется больше времени."Переписки начались неофициально после того, как первые девять украинских военных, обученных поддержке оружия, вернулись на Украину и начали обращаться к своим учителям с просьбой о советах посредством текстовых сообщений", - пишет издание. Позднее переписка была зашифрована, а взаимодействие - выстроено на регулярной основе. По словам американских военных, благодаря их участию Украина продолжает использовать все 16 систем HIMARS, часть которых была повреждена в ходе боевых действий.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что в России "уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца", и это - трагедия для всего украинского народа. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что США в ответ на спецоперацию России объявили "войну по доверенности", снабжая Украину оружием и поддерживая там милитаристский угар, чтобы Киев "бился до последнего украинца", при этом интересы США или Европы в этом случае не страдают.

https://ria.ru/20220921/ssha-1818566660.html

https://ria.ru/20220923/nato-1818829397.html

https://ria.ru/20220924/konflikt-1819109272.html

россия

украина

сша

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, украина, сша, нато, в мире