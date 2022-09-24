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Лавров назвал смешным расширение СБ ООН за счет Запада
Лавров назвал смешным расширение СБ ООН за счет Запада - РИА Новости, 24.09.2022
Лавров назвал смешным расширение СБ ООН за счет Запада
Говорить о расширении Совета безопасности ООН за счет западных стран смешно, потому что ничего нового они туда не привнесут, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T22:05
2022-09-24T22:05
2022-09-24T22:05
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ООН, 24 сен - РИА Новости. Говорить о расширении Совета безопасности ООН за счет западных стран смешно, потому что ничего нового они туда не привнесут, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Вести речь о дополнительном включении в Совет западных стран будет просто смешно по нескольким обстоятельствам. Я даже оставляю в стороне, что они все враждебны и РФ, да еще и КНР. Но главное, даже если абстрагироваться от политических оценок - что любая западная страна, что нового она привнесет в Совет безопасности, если вдруг кто-то захочет ее принять в постоянные члены? Ну что нового они привнесут? Ничего. Они сейчас все выполняют указания США. И Германия, и Япония, которые тоже объявили себя официальными кандидатами", - сказал он на пресс-конференции."Сейчас уже из 15 членов Совета безопасности 6 представляют западную группу, в будущем году их будет 7, потому что появляется еще Япония, политика которой ни на йоту не отличается от позиции США и НАТО", - добавил он.
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в мире, сергей лавров, россия, сша, оон, нато, япония
В мире, Сергей Лавров, Россия, США, ООН, НАТО, Япония
Лавров назвал смешным расширение СБ ООН за счет Запада
Лавров: говорить о расширении СБ ООН за счет Запада смешно, ничего нового они не привнесут