https://ria.ru/20220924/oon-1819239526.html

Лавров назвал смешным расширение СБ ООН за счет Запада

Лавров назвал смешным расширение СБ ООН за счет Запада - РИА Новости, 24.09.2022

Лавров назвал смешным расширение СБ ООН за счет Запада

Говорить о расширении Совета безопасности ООН за счет западных стран смешно, потому что ничего нового они туда не привнесут, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T22:05

2022-09-24T22:05

2022-09-24T22:05

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ООН, 24 сен - РИА Новости. Говорить о расширении Совета безопасности ООН за счет западных стран смешно, потому что ничего нового они туда не привнесут, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Вести речь о дополнительном включении в Совет западных стран будет просто смешно по нескольким обстоятельствам. Я даже оставляю в стороне, что они все враждебны и РФ, да еще и КНР. Но главное, даже если абстрагироваться от политических оценок - что любая западная страна, что нового она привнесет в Совет безопасности, если вдруг кто-то захочет ее принять в постоянные члены? Ну что нового они привнесут? Ничего. Они сейчас все выполняют указания США. И Германия, и Япония, которые тоже объявили себя официальными кандидатами", - сказал он на пресс-конференции."Сейчас уже из 15 членов Совета безопасности 6 представляют западную группу, в будущем году их будет 7, потому что появляется еще Япония, политика которой ни на йоту не отличается от позиции США и НАТО", - добавил он.

https://ria.ru/20220924/zapad-1819130573.html

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в мире, сергей лавров, россия, сша, оон, нато, япония