Байден разозлил американцев, признавшись в знакомстве с 12-летней девочкой

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден на встрече с учителями рассказал, что познакомился с 12-летней девочкой, когда ему было 30 лет, чем вызвал критику известных американских консерваторов, передает Fox News.Глава государства прервал речь об изменении климата, увидев в толпе знакомую ему женщину, после чего заявил, что она должна передать ему привет.Он не прояснил характер знакомства между взрослым мужчиной и девочкой-подростком, но отметил, что она "помогла ему сделать очень многое".Зрители в зале встретили слова хозяина Белого дома со смехом.Однако многие известные американцы с консервативными взглядами раскритиковали Байдена.Среди тех, кто указал на неоднозначность такого поступка, оказались ведущая Моника Кроули, продюсер Тим Грэм, советник сенатора Теда Круза Стив Гест, обозреватель New York Post Миранда Девайн, актер Ник Сирси и журналист Кайл Беккер. Они выразили недоумение признанием Байдена и назвали его поведение ненормальным.
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден на встрече с учителями рассказал, что познакомился с 12-летней девочкой, когда ему было 30 лет, чем вызвал критику известных американских консерваторов, передает Fox News.
Глава государства прервал речь об изменении климата, увидев в толпе знакомую ему женщину, после чего заявил, что она должна передать ему привет.
"Мы с ней очень давно вместе. Ей было 12, мне 30", — объяснил свою реплику собравшимся президент.
Он не прояснил характер знакомства между взрослым мужчиной и девочкой-подростком, но отметил, что она "помогла ему сделать очень многое".
Зрители в зале встретили слова хозяина Белого дома со смехом.
Однако многие известные американцы с консервативными взглядами раскритиковали Байдена.
Среди тех, кто указал на неоднозначность такого поступка, оказались ведущая Моника Кроули, продюсер Тим Грэм, советник сенатора Теда Круза Стив Гест, обозреватель New York Post Миранда Девайн, актер Ник Сирси и журналист Кайл Беккер. Они выразили недоумение признанием Байдена и назвали его поведение ненормальным.
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