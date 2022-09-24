https://ria.ru/20220924/ogovorka-1819103805.html

Байден разозлил американцев, признавшись в знакомстве с 12-летней девочкой

Байден разозлил американцев, признавшись в знакомстве с 12-летней девочкой - РИА Новости, 24.09.2022

Байден разозлил американцев, признавшись в знакомстве с 12-летней девочкой

Президент США Джо Байден на встрече с учителями рассказал, что познакомился с 12-летней девочкой, когда ему было 30 лет, чем вызвал критику известных... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T06:04

2022-09-24T06:04

2022-09-24T11:07

в мире

джо байден

сша

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден на встрече с учителями рассказал, что познакомился с 12-летней девочкой, когда ему было 30 лет, чем вызвал критику известных американских консерваторов, передает Fox News.Глава государства прервал речь об изменении климата, увидев в толпе знакомую ему женщину, после чего заявил, что она должна передать ему привет.Он не прояснил характер знакомства между взрослым мужчиной и девочкой-подростком, но отметил, что она "помогла ему сделать очень многое".Зрители в зале встретили слова хозяина Белого дома со смехом.Однако многие известные американцы с консервативными взглядами раскритиковали Байдена.Среди тех, кто указал на неоднозначность такого поступка, оказались ведущая Моника Кроули, продюсер Тим Грэм, советник сенатора Теда Круза Стив Гест, обозреватель New York Post Миранда Девайн, актер Ник Сирси и журналист Кайл Беккер. Они выразили недоумение признанием Байдена и назвали его поведение ненормальным.

https://ria.ru/20220923/bayden-1818906530.html

сша

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в мире, джо байден, сша