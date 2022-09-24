https://ria.ru/20220924/obstrel-1819200077.html

ВСУ обстреляли школу и детский сад в Петровском районе Донецка

ВСУ обстреляли школу и детский сад в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 24.09.2022

ВСУ обстреляли школу и детский сад в Петровском районе Донецка

Украинские войска обстреляли школу и детский сад в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T18:09

2022-09-24T18:09

2022-09-24T18:11

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли школу и детский сад в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По уточненной информации, в результате обстрела Петровского района зафиксировано прямое попадание в школу № 103, а также в детский сад № 94", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в субботу несколько раз обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 152 и 155 миллиметров.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220924/referendum-1819184415.html

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)