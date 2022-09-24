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ВСУ обстреляли школу и детский сад в Петровском районе Донецка
ВСУ обстреляли школу и детский сад в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 24.09.2022
ВСУ обстреляли школу и детский сад в Петровском районе Донецка
Украинские войска обстреляли школу и детский сад в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T18:09
2022-09-24T18:09
2022-09-24T18:11
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли школу и детский сад в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По уточненной информации, в результате обстрела Петровского района зафиксировано прямое попадание в школу № 103, а также в детский сад № 94", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в субботу несколько раз обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 152 и 155 миллиметров.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220924/referendum-1819184415.html
донецк (днр)
петровский район
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Донецк (ДНР), Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
18:09 24.09.2022 (обновлено: 18:11 24.09.2022)
ВСУ обстреляли школу и детский сад в Петровском районе Донецка
Украинские войска обстреляли школу и детский сад в Петровском районе Донецка