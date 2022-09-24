Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли школу и детский сад в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 24.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220924/obstrel-1819200077.html
ВСУ обстреляли школу и детский сад в Петровском районе Донецка
ВСУ обстреляли школу и детский сад в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 24.09.2022
ВСУ обстреляли школу и детский сад в Петровском районе Донецка
Украинские войска обстреляли школу и детский сад в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T18:09
2022-09-24T18:11
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_0:126:3192:1922_1920x0_80_0_0_aac277de00a813ff2b075859bd6142fd.jpg
ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли школу и детский сад в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По уточненной информации, в результате обстрела Петровского района зафиксировано прямое попадание в школу № 103, а также в детский сад № 94", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в субботу несколько раз обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 152 и 155 миллиметров.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220924/referendum-1819184415.html
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0d7ff9ce70a592d7bab0aedcc7a2eef9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Донецк (ДНР), Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
18:09 24.09.2022 (обновлено: 18:11 24.09.2022)
 
ВСУ обстреляли школу и детский сад в Петровском районе Донецка

Украинские войска обстреляли школу и детский сад в Петровском районе Донецка

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли школу и детский сад в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По уточненной информации, в результате обстрела Петровского района зафиксировано прямое попадание в школу № 103, а также в детский сад № 94", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в субботу несколько раз обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 152 и 155 миллиметров.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Идут голосовать несмотря на обстрелы – сотрудники выездной комиссии о ситуации в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
Вчера, 16:38
В Донецке избирательные комиссии продолжают работу при обстрелах ВСУ
 
Донецк (ДНР)Петровский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала