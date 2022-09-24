https://ria.ru/20220924/nepogoda-1819535622.html

Триста бригад и 290 единиц техники дежурят на улицах Москвы из-за непогоды

Триста бригад и 290 единиц техники дежурят на улицах Москвы из-за непогоды - РИА Новости, 26.09.2022

Триста бригад и 290 единиц техники дежурят на улицах Москвы из-за непогоды

Триста бригад и 290 единиц техники дежурят на улицах Москвы из-за дождя, по состоянию на 14.00 выпало свыше 30 миллиметров осадков, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-24T15:43

2022-09-24T15:43

2022-09-26T14:46

москва сегодня: мегаполис для жизни

мосводосток

москва

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819527794_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5fde9ff7cf84ef3a90721dcb1782aa1a.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Триста бригад и 290 единиц техники дежурят на улицах Москвы из-за дождя, по состоянию на 14.00 выпало свыше 30 миллиметров осадков, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Триста бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах города. По состоянию на 14.00, с начала дождя в отдельных районах столицы выпало свыше 30 миллиметров осадков. Наибольшее количество осадков зафиксировано в ЗАО, СВАО, ВАО, ЮЗАО и СЗАО", - говорится в сообщении.Отмечается, что при необходимости оперативный пропуск воды обеспечивают специалисты ГУП "Мосводосток". Уточняется, что о скоплениях воды можно сообщить: позвонив в диспетчерские службы или оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" в социальных сетях. Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки.

https://ria.ru/20220819/moskva-1811336336.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мосводосток, москва, городское хозяйство москвы