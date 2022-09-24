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Триста бригад и 290 единиц техники дежурят на улицах Москвы из-за непогоды - РИА Новости, 26.09.2022
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Триста бригад и 290 единиц техники дежурят на улицах Москвы из-за непогоды
Триста бригад и 290 единиц техники дежурят на улицах Москвы из-за непогоды - РИА Новости, 26.09.2022
Триста бригад и 290 единиц техники дежурят на улицах Москвы из-за непогоды
Триста бригад и 290 единиц техники дежурят на улицах Москвы из-за дождя, по состоянию на 14.00 выпало свыше 30 миллиметров осадков, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-24T15:43
2022-09-26T14:46
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Триста бригад и 290 единиц техники дежурят на улицах Москвы из-за дождя, по состоянию на 14.00 выпало свыше 30 миллиметров осадков, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Триста бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах города. По состоянию на 14.00, с начала дождя в отдельных районах столицы выпало свыше 30 миллиметров осадков. Наибольшее количество осадков зафиксировано в ЗАО, СВАО, ВАО, ЮЗАО и СЗАО", - говорится в сообщении.Отмечается, что при необходимости оперативный пропуск воды обеспечивают специалисты ГУП "Мосводосток". Уточняется, что о скоплениях воды можно сообщить: позвонив в диспетчерские службы или оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" в социальных сетях. Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки.
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мосводосток, москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосводосток, Москва, Городское хозяйство Москвы
15:43 24.09.2022 (обновлено: 14:46 26.09.2022)
 

Триста бригад и 290 единиц техники дежурят на улицах Москвы из-за непогоды

© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыСотрудники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах Москвы из-за дождя
Сотрудники ГУП Мосводосток дежурят на улицах Москвы из-за дождя - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы
Сотрудники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах Москвы из-за дождя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Триста бригад и 290 единиц техники дежурят на улицах Москвы из-за дождя, по состоянию на 14.00 выпало свыше 30 миллиметров осадков, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Триста бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах города. По состоянию на 14.00, с начала дождя в отдельных районах столицы выпало свыше 30 миллиметров осадков. Наибольшее количество осадков зафиксировано в ЗАО, СВАО, ВАО, ЮЗАО и СЗАО", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при необходимости оперативный пропуск воды обеспечивают специалисты ГУП "Мосводосток". Уточняется, что о скоплениях воды можно сообщить: позвонив в диспетчерские службы или оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" в социальных сетях. Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки.
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