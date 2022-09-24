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В Москве задержали подозреваемых в нападении на журналиста - РИА Новости, 24.09.2022
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В Москве задержали подозреваемых в нападении на журналиста
В Москве задержали подозреваемых в нападении на журналиста - РИА Новости, 24.09.2022
В Москве задержали подозреваемых в нападении на журналиста
Задержаны подозреваемые по делу о нападении на корреспондента программы "Вести. Дежурная часть" у Пресненского суда, сообщила старший помощник руководителя... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T22:56
2022-09-24T22:56
происшествия
станислав смирнов
москва
россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Задержаны подозреваемые по делу о нападении на корреспондента программы "Вести. Дежурная часть" у Пресненского суда, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова."Задержаны подозреваемые по уголовному делу о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов... В настоящее время двое мужчин 1975 и 1985 года рождения доставлены в подразделение ведомства для проведения следственных действий", - сказала Иванова.Пресненским межрайонным следственным отделом следственного управления по Центральному административному округу ГСУСК Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).По данным ведомства, 23 сентября двое мужчин у Пресненского районного суда в Москве к корреспонденту программы "Вести. Дежурная часть" телеканала "Россия-24" применили физическую силу. Сотрудник телеканала действовал по редакционному заданию.В свою очередь в пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что надзорное ведомство контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.В Пресненском суде в пятницу проходили слушания по делу президента Московской областной нотариальной палаты Станислава Смирнова, обвиняемого в получении 5 миллионов рублей за обещание "помочь" с назначением нужного человека нотариусом. Смирнов был отправлен под домашний арест.
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происшествия, станислав смирнов, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Станислав Смирнов, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
22:56 24.09.2022
 
В Москве задержали подозреваемых в нападении на журналиста

В Москве задержали подозреваемых в нападении на журналиста "Вестей" у Пресненского суда

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета на дороге
Автомобиль Следственного комитета на дороге - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета на дороге. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Задержаны подозреваемые по делу о нападении на корреспондента программы "Вести. Дежурная часть" у Пресненского суда, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
"Задержаны подозреваемые по уголовному делу о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов... В настоящее время двое мужчин 1975 и 1985 года рождения доставлены в подразделение ведомства для проведения следственных действий", - сказала Иванова.
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Пресненским межрайонным следственным отделом следственного управления по Центральному административному округу ГСУСК Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).
По данным ведомства, 23 сентября двое мужчин у Пресненского районного суда в Москве к корреспонденту программы "Вести. Дежурная часть" телеканала "Россия-24" применили физическую силу. Сотрудник телеканала действовал по редакционному заданию.
В свою очередь в пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что надзорное ведомство контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.
В Пресненском суде в пятницу проходили слушания по делу президента Московской областной нотариальной палаты Станислава Смирнова, обвиняемого в получении 5 миллионов рублей за обещание "помочь" с назначением нужного человека нотариусом. Смирнов был отправлен под домашний арест.
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