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Житель ЛНР назвал референдум итогом борьбы за равноправие
Житель ЛНР назвал референдум итогом борьбы за равноправие - РИА Новости, 24.09.2022
Житель ЛНР назвал референдум итогом борьбы за равноправие
Референдум по вопросу вхождения в состав России стал итогом борьбы жителей Донбасса за равноправие, заявил житель ЛНР наблюдателю из Камеруна. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T17:37
2022-09-24T17:37
2022-09-24T19:58
в мире
россия
луганская народная республика
референдум в донбассе
камерун
донбасс
референдумы на освобожденных территориях
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ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Референдум по вопросу вхождения в состав России стал итогом борьбы жителей Донбасса за равноправие, заявил житель ЛНР наблюдателю из Камеруна."Я рад, что так случилось. Это было неизбежно, особенно с того момента, когда Путин начал поднимать стоящую на коленях Россию, и это вселило в людей радость. Две тысячи четырнадцатый год показал, что (мы были) в государстве, где запрещают говорить на своем языке, где лишают своей культуры, где унижают. И Луганская область, Донецкая область стали бороться за равноправие - гражданское, политическое, человеческое. Сейчас это итог. Конечно, все не так просто. Надо повоевать, позащищать, побороться. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях", - заявил пришедший на участок для голосования житель Луганска.Фраза "Лучше умереть стоя, чем жить на коленях" принадлежит испанской коммунистке Долорес Ибаррури, боровшейся против фашистского режима Франко в годы гражданской войны в Испании.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220924/golosovanie-1819192584.html
россия
луганская народная республика
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"Мы жили в каком-то клоунском государстве" – участник голосования о том, почему пришел на референдум
Референдум по вопросу вхождения в состав России стал итогом борьбы жителей Донбасса за равноправие, заявил житель ЛНР наблюдателю из Камеруна.
2022-09-24T17:37
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PT1M36S
РИА Новости
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в мире, россия, луганская народная республика, референдум в донбассе, камерун, донбасс, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе, Камерун, Донбасс, Референдумы на освобожденных территориях
17:37 24.09.2022 (обновлено: 19:58 24.09.2022)
Житель ЛНР назвал референдум итогом борьбы за равноправие
Житель ЛНР заявил наблюдателю из Камеруна, что считает референдум борьбой за равноправие