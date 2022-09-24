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Итальянские наблюдатели побывали на референдуме в Амвросиевке в ДНР

Итальянские наблюдатели побывали на референдуме в Амвросиевке в ДНР - РИА Новости, 24.09.2022

Итальянские наблюдатели побывали на референдуме в Амвросиевке в ДНР

Наблюдатели из Италии побывали на мобильном пункте голосования в городе Амвросиевка в ДНР недалеко от границы с Россией, сообщил РИА Новости депутат... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T14:53

2022-09-24T14:53

2022-09-24T15:31

в мире

россия

италия

амвросиевка

донецкая народная республика

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

нато

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АМВРОСИЕВКА (ДНР), 24 сен - РИА Новости. Наблюдатели из Италии побывали на мобильном пункте голосования в городе Амвросиевка в ДНР недалеко от границы с Россией, сообщил РИА Новости депутат Государственной думы Виктор Пинский."Сегодня у нас здесь присутствуют иностранные наблюдатели из Италии. По общению с ними, никаких замечаний нет. Люди на этот референдум идут добровольно, и все условия для того, чтобы они выразили свое мнение, созданы", - сказал Пинский.Избиркомы на местах, добавил он, работают четко, никаких замечаний нет.Со своей стороны, глава итальянского издания Russia News Джанфранко Вестуто сказал РИА Новости, что процесс голосования проходит спокойно. "Первое, что бросается в глаза, это спокойствие. Весь процесс проходит спокойно, люди голосуют, мы за этим наблюдаем без каких-либо нарушений, и эти главное отличие от того, что нам показывают в Италии и Европе в целом... Нам показывают страшные кадры бомбежек, и людей убегающих, и стоящих в очереди на границу, но мы своими глазами увидели полную противоположность того, что нам показывают", - сказал Вестуто.По его словам, для иностранных представителей было очень важно увидеть происходящее своими глазами и показать правдивую ситуацию в своих странах."Факт нашего приезда сюда очень важен, потому что мы будем передавать и распространять информацию о том, что приходящий референдум это не что-то придуманное - это факт, который мы наблюдаем своими глазами. Очень важно подчеркнуть прозрачность процессов референдума. Мы задавали вопросы, узнали, каким образом люди голосуют - и на выездных выездных участках, и те, у кого нет возможности из-за физических ограничений прийти проголосовать. К ним приходят и дают возможность это сделать. Для нас очень было важно увидеть это своими глазами и показать правдивую ситуацию в наших странах", - отметил Вестуто.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220924/referendum-1819168809.html

https://ria.ru/20220924/referendum-1819139912.html

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россия

италия

амвросиевка

донецкая народная республика

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Глава итальянского издания поделился впечатлениями о голосовании в донецкой Амвросиевке Наблюдатель из Италии, глава итальянского издания Russia News Джанфранко Вестуто поделился впечатлениями о голосовании в донецкой Амвросиевке. 2022-09-24T14:53 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, италия, амвросиевка, донецкая народная республика, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, нато, виктор пинский, госдума рф