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Глава ДУМ России поддержал решение о частичной мобилизации

Глава ДУМ России поддержал решение о частичной мобилизации - РИА Новости, 25.09.2022

Глава ДУМ России поддержал решение о частичной мобилизации

Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин на ежегодном пленуме мусульманской организации в Соборной... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-24T19:45

2022-09-24T19:45

2022-09-25T18:53

религия

равиль гайнутдин

россия

москва

частичная мобилизация в россии

центральное духовное управление мусульман россии

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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин на ежегодном пленуме мусульманской организации в Соборной мечети Москвы поддержал решение о частичной мобилизации."Президент страны объявил о частичной мобилизации, и я призываю мусульманское духовенство поддержать этот призыв, донести до рядовых верующих слова о необходимости выполнения своего гражданского долга перед государством и обществом, перед своей семьей, перед своими детьми, перед своим родным краем. Российские мусульмане не должны остаться в стороне и в этой сложной обстановке прийти на помощь нашему Отечеству", - сказал муфтий Гайнутдин."Осознавая то, что наше дело правильное и справедливое, и Всевышний всегда в помощи тем, кто на правильном пути. Правда и справедливость, безусловно, по милости Аллаха восторжествуют", - сказал председатель ДУМ РФ муфтий Гайнутдин.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.

https://ria.ru/20220706/gaynutdin-1800577670.html

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