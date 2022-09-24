https://ria.ru/20220924/muftiy-1819368659.html
Глава ДУМ России поддержал решение о частичной мобилизации
Глава ДУМ России поддержал решение о частичной мобилизации - РИА Новости, 25.09.2022
Глава ДУМ России поддержал решение о частичной мобилизации
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин на ежегодном пленуме мусульманской организации в Соборной... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-24T19:45
2022-09-24T19:45
2022-09-25T18:53
религия
равиль гайнутдин
россия
москва
частичная мобилизация в россии
центральное духовное управление мусульман россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767853591_0:147:1977:1259_1920x0_80_0_0_80cf035e2bc256a7540a0205fc78ba49.jpg
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин на ежегодном пленуме мусульманской организации в Соборной мечети Москвы поддержал решение о частичной мобилизации."Президент страны объявил о частичной мобилизации, и я призываю мусульманское духовенство поддержать этот призыв, донести до рядовых верующих слова о необходимости выполнения своего гражданского долга перед государством и обществом, перед своей семьей, перед своими детьми, перед своим родным краем. Российские мусульмане не должны остаться в стороне и в этой сложной обстановке прийти на помощь нашему Отечеству", - сказал муфтий Гайнутдин."Осознавая то, что наше дело правильное и справедливое, и Всевышний всегда в помощи тем, кто на правильном пути. Правда и справедливость, безусловно, по милости Аллаха восторжествуют", - сказал председатель ДУМ РФ муфтий Гайнутдин.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
https://ria.ru/20220706/gaynutdin-1800577670.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767853591_224:0:1977:1315_1920x0_80_0_0_107267b570274fda619c4e841be1de44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
равиль гайнутдин, россия, москва, частичная мобилизация в россии, центральное духовное управление мусульман россии
Религия, Равиль Гайнутдин, Россия, Москва, Частичная мобилизация в России, Центральное духовное управление мусульман России
19:45 24.09.2022 (обновлено: 18:53 25.09.2022)
Глава ДУМ России поддержал решение о частичной мобилизации
Глава ДУМ России муфтий Равиль Гайнутдин поддержал решение о частичной мобилизации
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин на ежегодном пленуме мусульманской организации в Соборной мечети Москвы поддержал решение о частичной мобилизации.
"Президент страны объявил о частичной мобилизации, и я призываю мусульманское духовенство поддержать этот призыв, донести до рядовых верующих слова о необходимости выполнения своего гражданского долга перед государством и обществом, перед своей семьей, перед своими детьми, перед своим родным краем. Российские мусульмане не должны остаться в стороне и в этой сложной обстановке прийти на помощь нашему Отечеству", - сказал муфтий Гайнутдин.
"Осознавая то, что наше дело правильное и справедливое, и Всевышний всегда в помощи тем, кто на правильном пути. Правда и справедливость, безусловно, по милости Аллаха восторжествуют", - сказал председатель ДУМ РФ муфтий Гайнутдин.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.