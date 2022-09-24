02:15 24.09.2022 (обновлено: 08:14 24.09.2022)
Эксперт объяснил, что могут узнать мошенники по номеру телефона
Эксперт Кусков посоветовал не публиковать в соцсетях адрес проживания или работы
© Depositphotos / itchaz.gmail.comДевушка со смартфоном и банковской картой
© Depositphotos / itchaz.gmail.com
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Все чаще россияне сталкиваются с проблемой утечки данных, что только на руку мошенникам, которые могут узнать о вас практически все только лишь по вашему номеру телефона, рассказал агентству "Прайм" гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков.
"К сожалению, несмотря на закон о защите персональных данных в России, к такой информации относятся очень прохладно, и эти данные где только не попадаются", — отметил Кусков.
По его словам, мошеннику поможет узнать о вас больше не сам набор цифр, а другие личные данные, которые можно получить с помощью этого набора. Будь то ФИО, страницы в соцсетях, примерное место проживания, состав семьи или даже уровень дохода.
Важно придерживаться цифровой безопасности, указал эксперт:
- —Не раздавать свои персональные данные направо и налево;
- —Не публиковать в соцсетях адрес проживания или работы.
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