https://ria.ru/20220924/moshenniki-1819094896.html

Эксперт объяснил, что могут узнать мошенники по номеру телефона

Эксперт объяснил, что могут узнать мошенники по номеру телефона - РИА Новости, 24.09.2022

Эксперт объяснил, что могут узнать мошенники по номеру телефона

Все чаще россияне сталкиваются с проблемой утечки данных, что только на руку мошенникам, которые могут узнать о вас практически все только лишь по вашему номеру РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T02:15

2022-09-24T02:15

2022-09-24T08:14

общество

технологии

россия

денис кусков

telecom daily

мошенничество

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Все чаще россияне сталкиваются с проблемой утечки данных, что только на руку мошенникам, которые могут узнать о вас практически все только лишь по вашему номеру телефона, рассказал агентству "Прайм" гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков.По его словам, мошеннику поможет узнать о вас больше не сам набор цифр, а другие личные данные, которые можно получить с помощью этого набора. Будь то ФИО, страницы в соцсетях, примерное место проживания, состав семьи или даже уровень дохода.Важно придерживаться цифровой безопасности, указал эксперт:

https://ria.ru/20220609/obnulenie-1794131144.html

россия

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, россия, денис кусков, telecom daily, мошенничество