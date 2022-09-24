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Эксперт объяснил, что могут узнать мошенники по номеру телефона - РИА Новости, 24.09.2022
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Эксперт объяснил, что могут узнать мошенники по номеру телефона
Эксперт объяснил, что могут узнать мошенники по номеру телефона - РИА Новости, 24.09.2022
Эксперт объяснил, что могут узнать мошенники по номеру телефона
Все чаще россияне сталкиваются с проблемой утечки данных, что только на руку мошенникам, которые могут узнать о вас практически все только лишь по вашему номеру РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T02:15
2022-09-24T08:14
общество
технологии
россия
денис кусков
telecom daily
мошенничество
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Все чаще россияне сталкиваются с проблемой утечки данных, что только на руку мошенникам, которые могут узнать о вас практически все только лишь по вашему номеру телефона, рассказал агентству "Прайм" гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков.По его словам, мошеннику поможет узнать о вас больше не сам набор цифр, а другие личные данные, которые можно получить с помощью этого набора. Будь то ФИО, страницы в соцсетях, примерное место проживания, состав семьи или даже уровень дохода.Важно придерживаться цифровой безопасности, указал эксперт:
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общество, технологии, россия, денис кусков, telecom daily, мошенничество
Общество, Технологии, Россия, Денис Кусков, Telecom daily, Мошенничество
02:15 24.09.2022 (обновлено: 08:14 24.09.2022)
 
Эксперт объяснил, что могут узнать мошенники по номеру телефона

Эксперт Кусков посоветовал не публиковать в соцсетях адрес проживания или работы

© Depositphotos / itchaz.gmail.comДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© Depositphotos / itchaz.gmail.com
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Все чаще россияне сталкиваются с проблемой утечки данных, что только на руку мошенникам, которые могут узнать о вас практически все только лишь по вашему номеру телефона, рассказал агентству "Прайм" гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков.

"К сожалению, несмотря на закон о защите персональных данных в России, к такой информации относятся очень прохладно, и эти данные где только не попадаются", — отметил Кусков.

По его словам, мошеннику поможет узнать о вас больше не сам набор цифр, а другие личные данные, которые можно получить с помощью этого набора. Будь то ФИО, страницы в соцсетях, примерное место проживания, состав семьи или даже уровень дохода.
Важно придерживаться цифровой безопасности, указал эксперт:
  • Не раздавать свои персональные данные направо и налево;
  • Не публиковать в соцсетях адрес проживания или работы.
Оплата банковской картой - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
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ОбществоТехнологииРоссияДенис КусковTelecom dailyМошенничество
 
 
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