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Племянник спикера Госдумы Володина добровольцем отправится на фронт - РИА Новости, 24.09.2022
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Племянник спикера Госдумы Володина добровольцем отправится на фронт
Племянник спикера Госдумы Володина добровольцем отправится на фронт - РИА Новости, 24.09.2022
Племянник спикера Госдумы Володина добровольцем отправится на фронт
Племянник председателя Госдумы, уроженца Саратовской области Вячеслава Володина добровольцем пришел в военкомат, получил повестку и в понедельник отправится в... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T19:17
2022-09-24T19:17
россия
госдума рф
саратовская область
саратов
сирия
вячеслав володин
николай панков
частичная мобилизация в россии
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САРАТОВ, 24 сен - РИА Новости. Племянник председателя Госдумы, уроженца Саратовской области Вячеслава Володина добровольцем пришел в военкомат, получил повестку и в понедельник отправится в пункт сбора для прохождения трехмесячных сборов, сообщил депутат Госдумы Николай Панков."Разговаривал с одним из тех, кто пришел добровольцем в военкомат. Парню 30 лет. Женат, двое детей - одному три годика, другому полтора. Сын военного. Отец его бывший офицер. Рано ушел из жизни. Спросил, как сам принимал решение? Его ответ простой, без пафосных слов и банальностей. Узнал о частичной мобилизации. Воинская специальность подходит, возраст тоже... И теперь добровольно пришёл в военкомат, получил на руки повестку. В понедельник с вещами отправится в пункт сбора. Там пройдет трехмесячные сборы... И здесь не надо скрывать, что этот парень является племянником Вячеслава Володина", - написал Панков в Telegram-канале.Он отметил, что племянник Володина ранее воевал в Сирии в десантно-штурмовой бригаде, имеет боевые награды, а до этого в Саратове закончил академию по гражданской специальности."Очень много таких примеров патриотизма, стремления защищать свою Родину, свою семью. Считаю, именно о таких парнях нужно говорить. Нужно гордиться нашими добровольцами. И понимать, что они защищают и каждого из нас", - добавил парламентарий.Бывший советник Володина Анастасия Кашеварова отметила, что сын младшего брата Володина добровольцем пришел в саратовский военкомат."Знаю, что воспитанием его (младшего брата Володина) сына занимался Вячеслав Викторович... Когда вы спрашиваете про сыновей чиновников и политиков - идут они тоже на фронт. У Володина сыновья не призывного возраста, а вот племянник - сам мобилизовался", - написала она в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220924/spetsoperatsiya-1819114965.html
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россия, госдума рф, саратовская область, саратов, сирия, вячеслав володин, николай панков, частичная мобилизация в россии
Россия, Госдума РФ, Саратовская область, Саратов, Сирия, Вячеслав Володин, Николай Панков, Частичная мобилизация в России
19:17 24.09.2022
 
Племянник спикера Госдумы Володина добровольцем отправится на фронт

Депутат Госдумы Панков сообщил, что племянник Володина отправится на фронт добровольцем

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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САРАТОВ, 24 сен - РИА Новости. Племянник председателя Госдумы, уроженца Саратовской области Вячеслава Володина добровольцем пришел в военкомат, получил повестку и в понедельник отправится в пункт сбора для прохождения трехмесячных сборов, сообщил депутат Госдумы Николай Панков.
"Разговаривал с одним из тех, кто пришел добровольцем в военкомат. Парню 30 лет. Женат, двое детей - одному три годика, другому полтора. Сын военного. Отец его бывший офицер. Рано ушел из жизни. Спросил, как сам принимал решение? Его ответ простой, без пафосных слов и банальностей. Узнал о частичной мобилизации. Воинская специальность подходит, возраст тоже... И теперь добровольно пришёл в военкомат, получил на руки повестку. В понедельник с вещами отправится в пункт сбора. Там пройдет трехмесячные сборы... И здесь не надо скрывать, что этот парень является племянником Вячеслава Володина", - написал Панков в Telegram-канале.
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Он отметил, что племянник Володина ранее воевал в Сирии в десантно-штурмовой бригаде, имеет боевые награды, а до этого в Саратове закончил академию по гражданской специальности.
"Очень много таких примеров патриотизма, стремления защищать свою Родину, свою семью. Считаю, именно о таких парнях нужно говорить. Нужно гордиться нашими добровольцами. И понимать, что они защищают и каждого из нас", - добавил парламентарий.
Бывший советник Володина Анастасия Кашеварова отметила, что сын младшего брата Володина добровольцем пришел в саратовский военкомат.
"Знаю, что воспитанием его (младшего брата Володина) сына занимался Вячеслав Викторович... Когда вы спрашиваете про сыновей чиновников и политиков - идут они тоже на фронт. У Володина сыновья не призывного возраста, а вот племянник - сам мобилизовался", - написала она в Telegram-канале.
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РоссияГосдума РФСаратовская областьСаратовСирияВячеслав ВолодинНиколай ПанковЧастичная мобилизация в России
 
 
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