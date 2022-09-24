https://ria.ru/20220924/mobilizatsiya-1819211549.html

Племянник спикера Госдумы Володина добровольцем отправится на фронт

Племянник спикера Госдумы Володина добровольцем отправится на фронт - РИА Новости, 24.09.2022

Племянник спикера Госдумы Володина добровольцем отправится на фронт

Племянник председателя Госдумы, уроженца Саратовской области Вячеслава Володина добровольцем пришел в военкомат, получил повестку и в понедельник отправится в... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T19:17

2022-09-24T19:17

2022-09-24T19:17

россия

госдума рф

саратовская область

саратов

сирия

вячеслав володин

николай панков

частичная мобилизация в россии

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САРАТОВ, 24 сен - РИА Новости. Племянник председателя Госдумы, уроженца Саратовской области Вячеслава Володина добровольцем пришел в военкомат, получил повестку и в понедельник отправится в пункт сбора для прохождения трехмесячных сборов, сообщил депутат Госдумы Николай Панков."Разговаривал с одним из тех, кто пришел добровольцем в военкомат. Парню 30 лет. Женат, двое детей - одному три годика, другому полтора. Сын военного. Отец его бывший офицер. Рано ушел из жизни. Спросил, как сам принимал решение? Его ответ простой, без пафосных слов и банальностей. Узнал о частичной мобилизации. Воинская специальность подходит, возраст тоже... И теперь добровольно пришёл в военкомат, получил на руки повестку. В понедельник с вещами отправится в пункт сбора. Там пройдет трехмесячные сборы... И здесь не надо скрывать, что этот парень является племянником Вячеслава Володина", - написал Панков в Telegram-канале.Он отметил, что племянник Володина ранее воевал в Сирии в десантно-штурмовой бригаде, имеет боевые награды, а до этого в Саратове закончил академию по гражданской специальности."Очень много таких примеров патриотизма, стремления защищать свою Родину, свою семью. Считаю, именно о таких парнях нужно говорить. Нужно гордиться нашими добровольцами. И понимать, что они защищают и каждого из нас", - добавил парламентарий.Бывший советник Володина Анастасия Кашеварова отметила, что сын младшего брата Володина добровольцем пришел в саратовский военкомат."Знаю, что воспитанием его (младшего брата Володина) сына занимался Вячеслав Викторович... Когда вы спрашиваете про сыновей чиновников и политиков - идут они тоже на фронт. У Володина сыновья не призывного возраста, а вот племянник - сам мобилизовался", - написала она в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220924/spetsoperatsiya-1819114965.html

https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818872958.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, госдума рф, саратовская область, саратов, сирия, вячеслав володин, николай панков, частичная мобилизация в россии