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СПЧ призвал не давать бронь от частичной мобилизации всем IT-специалистам
СПЧ призвал не давать бронь от частичной мобилизации всем IT-специалистам - РИА Новости, 24.09.2022
СПЧ призвал не давать бронь от частичной мобилизации всем IT-специалистам
"Бронь" от частичной мобилизации не должна распространяться на всех IT-специалистов, так как программисты бывают из разных сфер, считает глава СПЧ Валерий... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T16:57
2022-09-24T16:57
2022-09-24T17:24
специальная военная операция на украине
безопасность
частичная мобилизация в россии
россия
валерий фадеев
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. "Бронь" от частичной мобилизации не должна распространяться на всех IT-специалистов, так как программисты бывают из разных сфер, считает глава СПЧ Валерий Фадеев.Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, частичная мобилизация в россии, россия, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Частичная мобилизация в России, Россия, Валерий Фадеев, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
16:57 24.09.2022 (обновлено: 17:24 24.09.2022)
СПЧ призвал не давать бронь от частичной мобилизации всем IT-специалистам
Глава СПЧ Фадеев: бронь от частичной мобилизации не должна касаться всех IT-специалистов