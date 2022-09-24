https://ria.ru/20220924/mobilizatsiya-1819186911.html

СПЧ призвал не давать бронь от частичной мобилизации всем IT-специалистам

СПЧ призвал не давать бронь от частичной мобилизации всем IT-специалистам - РИА Новости, 24.09.2022

СПЧ призвал не давать бронь от частичной мобилизации всем IT-специалистам

"Бронь" от частичной мобилизации не должна распространяться на всех IT-специалистов, так как программисты бывают из разных сфер, считает глава СПЧ Валерий... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T16:57

2022-09-24T16:57

2022-09-24T17:24

специальная военная операция на украине

безопасность

частичная мобилизация в россии

россия

валерий фадеев

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. "Бронь" от частичной мобилизации не должна распространяться на всех IT-специалистов, так как программисты бывают из разных сфер, считает глава СПЧ Валерий Фадеев.Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, частичная мобилизация в россии, россия, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч)