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СПЧ призвал не давать бронь от частичной мобилизации всем IT-специалистам - РИА Новости, 24.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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СПЧ призвал не давать бронь от частичной мобилизации всем IT-специалистам
СПЧ призвал не давать бронь от частичной мобилизации всем IT-специалистам - РИА Новости, 24.09.2022
СПЧ призвал не давать бронь от частичной мобилизации всем IT-специалистам
"Бронь" от частичной мобилизации не должна распространяться на всех IT-специалистов, так как программисты бывают из разных сфер, считает глава СПЧ Валерий... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T16:57
2022-09-24T17:24
специальная военная операция на украине
безопасность
частичная мобилизация в россии
россия
валерий фадеев
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. "Бронь" от частичной мобилизации не должна распространяться на всех IT-специалистов, так как программисты бывают из разных сфер, считает глава СПЧ Валерий Фадеев.Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
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безопасность, частичная мобилизация в россии, россия, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Частичная мобилизация в России, Россия, Валерий Фадеев, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
16:57 24.09.2022 (обновлено: 17:24 24.09.2022)
 
СПЧ призвал не давать бронь от частичной мобилизации всем IT-специалистам

Глава СПЧ Фадеев: бронь от частичной мобилизации не должна касаться всех IT-специалистов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет и паспорт
Военный билет и паспорт - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. "Бронь" от частичной мобилизации не должна распространяться на всех IT-специалистов, так как программисты бывают из разных сфер, считает глава СПЧ Валерий Фадеев.
"Программисты бывают разными – разрабатывают игры или принимают ставки в букмекерских конторах. "Бронь" должна распространяться не на всех IT-специалистов, а на тех, кто работает с технологиями военного и двойного назначения, обеспечивает работу критической информационной инфраструктуры и системообразующих компаний, в том числе в сфере промышленности", - говорится в заявлении Фадеева, опубликованном в Telegram-канале Совета.
Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЧастичная мобилизация в РоссииРоссияВалерий ФадеевСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
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