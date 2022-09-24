https://ria.ru/20220924/mobilizatsiya-1819168678.html

В Саратовской области отменили решение о мобилизации 59-летнего лейтенанта

В Саратовской области отменили решение о мобилизации 59-летнего лейтенанта - РИА Новости, 24.09.2022

В Саратовской области отменили решение о мобилизации 59-летнего лейтенанта

В Саратовской области отменили решение о призыве в рамках частичной мобилизации 59-летнего старшего лейтенанта Александра Ермолаева, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T15:12

2022-09-24T15:12

2022-09-24T18:10

специальная военная операция на украине

безопасность

частичная мобилизация в россии

вооруженные силы рф

саратов

саратовская область

валерий фадеев

владимир путин

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САРАТОВ, 24 сен — РИА Новости. В Саратовской области отменили решение о призыве в рамках частичной мобилизации 59-летнего старшего лейтенанта Александра Ермолаева, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора региона.Ранее Telegram-канал Mash опубликовал видеообращение жительницы Саратовской области Оксаны Карповой, которая рассказала, что ее отца Александра Ермолаева из села Николаевка Вольского района мобилизовали в возрасте 59 лет, при этом в боевых действиях он не участвовал, а проходил только трехмесячные сборы 40 лет назад. По словам девушки, Ермолаеву позвонили и попросили явиться в военкомат, где и вручили повестку, не дав никаких разъяснений. Уточняется, что мужчина получил звание старшего лейтенанта после окончания военной кафедры.Как рассказала собеседница агентства, после публикаций СМИ ситуацию изучили и передали соответствующую информацию в региональный военкомат.Ранее в Главном организационно-мобилизационном управлении Генерального штаба Вооруженных сил России сообщили, что в соответствии с российским законодательством призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава, — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50 лет, старших офицеров — до 55 лет.В субботу глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев обратился в Министерство обороны и призвал неукоснительно соблюдать правила призыва. По его словам, военкоматы нередко призывают людей без военно-учетной специальности и боевого опыта, не подходящих по возрасту. Он также обратил внимание на то, что некоторые военные комиссариаты вручают повестки в два часа ночи, "как будто считают, что у нас все уклонисты". Необходимо не допускать случаев, которые могут подрывать доверие граждан, подчеркнул Фадеев.Президент Владимир Путин 21 сентября сообщил, что российским военным противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации глава государства считает необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в России частичной мобилизации. Путин подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в вооруженных силах, имеет опыт и военно-учетную специальность.

https://ria.ru/20220924/rossiya-1819036559.html

https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1819011566.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф, саратов, саратовская область, валерий фадеев, владимир путин, россия