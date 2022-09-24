15:12 24.09.2022 (обновлено: 18:10 24.09.2022)
В Саратовской области отменили решение о мобилизации 59-летнего лейтенанта
В Саратовской области отменили решение о мобилизации 59-летнего лейтенанта Ермолаева
Военный билет. Архивное фото
САРАТОВ, 24 сен — РИА Новости. В Саратовской области отменили решение о призыве в рамках частичной мобилизации 59-летнего старшего лейтенанта Александра Ермолаева, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора региона.
Ранее Telegram-канал Mash опубликовал видеообращение жительницы Саратовской области Оксаны Карповой, которая рассказала, что ее отца Александра Ермолаева из села Николаевка Вольского района мобилизовали в возрасте 59 лет, при этом в боевых действиях он не участвовал, а проходил только трехмесячные сборы 40 лет назад. По словам девушки, Ермолаеву позвонили и попросили явиться в военкомат, где и вручили повестку, не дав никаких разъяснений. Уточняется, что мужчина получил звание старшего лейтенанта после окончания военной кафедры.
Как рассказала собеседница агентства, после публикаций СМИ ситуацию изучили и передали соответствующую информацию в региональный военкомат.
"Военным комиссариатом проведена проверка по данному факту. Выявили, что гражданин не соответствует критериям отбора в рамках частичной мобилизации. В связи с этим решение о призыве отменено", — отметила представительница пресс-службы.
Ранее в Главном организационно-мобилизационном управлении Генерального штаба Вооруженных сил России сообщили, что в соответствии с российским законодательством призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава, — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50 лет, старших офицеров — до 55 лет.
В субботу глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев обратился в Министерство обороны и призвал неукоснительно соблюдать правила призыва. По его словам, военкоматы нередко призывают людей без военно-учетной специальности и боевого опыта, не подходящих по возрасту. Он также обратил внимание на то, что некоторые военные комиссариаты вручают повестки в два часа ночи, "как будто считают, что у нас все уклонисты". Необходимо не допускать случаев, которые могут подрывать доверие граждан, подчеркнул Фадеев.
Президент Владимир Путин 21 сентября сообщил, что российским военным противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации глава государства считает необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в России частичной мобилизации. Путин подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в вооруженных силах, имеет опыт и военно-учетную специальность.