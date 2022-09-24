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В Саратовской области отменили решение о мобилизации 59-летнего лейтенанта - РИА Новости, 24.09.2022
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https://ria.ru/20220924/mobilizatsiya-1819168678.html
В Саратовской области отменили решение о мобилизации 59-летнего лейтенанта
В Саратовской области отменили решение о мобилизации 59-летнего лейтенанта - РИА Новости, 24.09.2022
В Саратовской области отменили решение о мобилизации 59-летнего лейтенанта
В Саратовской области отменили решение о призыве в рамках частичной мобилизации 59-летнего старшего лейтенанта Александра Ермолаева, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T15:12
2022-09-24T18:10
специальная военная операция на украине
безопасность
частичная мобилизация в россии
вооруженные силы рф
саратов
саратовская область
валерий фадеев
владимир путин
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САРАТОВ, 24 сен — РИА Новости. В Саратовской области отменили решение о призыве в рамках частичной мобилизации 59-летнего старшего лейтенанта Александра Ермолаева, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора региона.Ранее Telegram-канал Mash опубликовал видеообращение жительницы Саратовской области Оксаны Карповой, которая рассказала, что ее отца Александра Ермолаева из села Николаевка Вольского района мобилизовали в возрасте 59 лет, при этом в боевых действиях он не участвовал, а проходил только трехмесячные сборы 40 лет назад. По словам девушки, Ермолаеву позвонили и попросили явиться в военкомат, где и вручили повестку, не дав никаких разъяснений. Уточняется, что мужчина получил звание старшего лейтенанта после окончания военной кафедры.Как рассказала собеседница агентства, после публикаций СМИ ситуацию изучили и передали соответствующую информацию в региональный военкомат.Ранее в Главном организационно-мобилизационном управлении Генерального штаба Вооруженных сил России сообщили, что в соответствии с российским законодательством призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава, — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50 лет, старших офицеров — до 55 лет.В субботу глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев обратился в Министерство обороны и призвал неукоснительно соблюдать правила призыва. По его словам, военкоматы нередко призывают людей без военно-учетной специальности и боевого опыта, не подходящих по возрасту. Он также обратил внимание на то, что некоторые военные комиссариаты вручают повестки в два часа ночи, "как будто считают, что у нас все уклонисты". Необходимо не допускать случаев, которые могут подрывать доверие граждан, подчеркнул Фадеев.Президент Владимир Путин 21 сентября сообщил, что российским военным противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации глава государства считает необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в России частичной мобилизации. Путин подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в вооруженных силах, имеет опыт и военно-учетную специальность.
https://ria.ru/20220924/rossiya-1819036559.html
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безопасность, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф, саратов, саратовская область, валерий фадеев, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Частичная мобилизация в России, Вооруженные силы РФ, Саратов, Саратовская область, Валерий Фадеев, Владимир Путин, Россия
15:12 24.09.2022 (обновлено: 18:10 24.09.2022)
 
В Саратовской области отменили решение о мобилизации 59-летнего лейтенанта

В Саратовской области отменили решение о мобилизации 59-летнего лейтенанта Ермолаева

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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САРАТОВ, 24 сен — РИА Новости. В Саратовской области отменили решение о призыве в рамках частичной мобилизации 59-летнего старшего лейтенанта Александра Ермолаева, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора региона.
Ранее Telegram-канал Mash опубликовал видеообращение жительницы Саратовской области Оксаны Карповой, которая рассказала, что ее отца Александра Ермолаева из села Николаевка Вольского района мобилизовали в возрасте 59 лет, при этом в боевых действиях он не участвовал, а проходил только трехмесячные сборы 40 лет назад. По словам девушки, Ермолаеву позвонили и попросили явиться в военкомат, где и вручили повестку, не дав никаких разъяснений. Уточняется, что мужчина получил звание старшего лейтенанта после окончания военной кафедры.
Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации возле военного комиссариата в Чите - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
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Мобилизация как контрольная. Для народа и для страны
Как рассказала собеседница агентства, после публикаций СМИ ситуацию изучили и передали соответствующую информацию в региональный военкомат.

"Военным комиссариатом проведена проверка по данному факту. Выявили, что гражданин не соответствует критериям отбора в рамках частичной мобилизации. В связи с этим решение о призыве отменено", — отметила представительница пресс-службы.

Ранее в Главном организационно-мобилизационном управлении Генерального штаба Вооруженных сил России сообщили, что в соответствии с российским законодательством призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава, — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50 лет, старших офицеров — до 55 лет.
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Вчера, 17:21Специальная военная операция на Украине
Студенты очных и вечерних отделений не подлежат частичной мобилизации
В субботу глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев обратился в Министерство обороны и призвал неукоснительно соблюдать правила призыва. По его словам, военкоматы нередко призывают людей без военно-учетной специальности и боевого опыта, не подходящих по возрасту. Он также обратил внимание на то, что некоторые военные комиссариаты вручают повестки в два часа ночи, "как будто считают, что у нас все уклонисты". Необходимо не допускать случаев, которые могут подрывать доверие граждан, подчеркнул Фадеев.
Президент Владимир Путин 21 сентября сообщил, что российским военным противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации глава государства считает необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в России частичной мобилизации. Путин подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в вооруженных силах, имеет опыт и военно-учетную специальность.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЧастичная мобилизация в РоссииВооруженные силы РФСаратовСаратовская областьВалерий ФадеевВладимир ПутинРоссия
 
 
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