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"Надо сражаться, братан, за Родину!" – жители Якутска о мобилизации
"Надо сражаться, братан, за Родину!" – жители Якутска о мобилизации - РИА Новости, 24.09.2022
"Надо сражаться, братан, за Родину!" – жители Якутска о мобилизации
Частичная мобилизация стартовала 21 сентября во всех регионах России. Военнообязанные вместе с членами семьи делятся своими эмоциями по поводу решения президента России Владимира Путина. Добровольцы открыто заявляют, что готовы защищать Родину до последнего.
2022-09-24T15:01
2022-09-24T15:01
2022-09-24T15:01
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РИА Новости
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"Надо сражаться, братан, за Родину!" – жители Якутска о частичной мобилизации
Частичная мобилизация стартовала 21 сентября во всех регионах России. Военнообязанные вместе с членами семьи делятся своими эмоциями по поводу решения президента России Владимира Путина. Добровольцы открыто заявляют, что готовы защищать Родину до последнего.
2022-09-24T15:01
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РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
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владимир путин, россия, якутск, видео, частичная мобилизация в россии
Владимир Путин, Россия, Якутск, Видео, Частичная мобилизация в России
"Надо сражаться, братан, за Родину!" – жители Якутска о мобилизации
Частичная мобилизация стартовала 21 сентября во всех регионах России. Военнообязанные вместе с членами семьи делятся своими эмоциями по поводу решения президента России Владимира Путина. Добровольцы открыто заявляют, что готовы защищать Родину до последнего.
2022-09-24T15:01
true
PT1M01S
"Надо сражаться, братан, за Родину!" – жители Якутска о мобилизации
Частичная мобилизация стартовала 21 сентября во всех регионах России. Военнообязанные вместе с членами семьи делятся своими эмоциями по поводу решения президента России Владимира Путина. Добровольцы открыто заявляют, что готовы защищать Родину до последнего.