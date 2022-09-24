"Надо сражаться, братан, за Родину!" – жители Якутска о мобилизации

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Частичная мобилизация стартовала 21 сентября во всех регионах России. Военнообязанные вместе с членами семьи делятся своими эмоциями по поводу решения президента России Владимира Путина. Добровольцы открыто заявляют, что готовы защищать Родину до последнего.