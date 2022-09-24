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"Надо сражаться, братан, за Родину!" – жители Якутска о мобилизации - РИА Новости, 24.09.2022
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"Надо сражаться, братан, за Родину!" – жители Якутска о мобилизации
"Надо сражаться, братан, за Родину!" – жители Якутска о мобилизации - РИА Новости, 24.09.2022
"Надо сражаться, братан, за Родину!" – жители Якутска о мобилизации
Частичная мобилизация стартовала 21 сентября во всех регионах России. Военнообязанные вместе с членами семьи делятся своими эмоциями по поводу решения президента России Владимира Путина. Добровольцы открыто заявляют, что готовы защищать Родину до последнего.
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"Надо сражаться, братан, за Родину!" – жители Якутска о частичной мобилизации
Частичная мобилизация стартовала 21 сентября во всех регионах России. Военнообязанные вместе с членами семьи делятся своими эмоциями по поводу решения президента России Владимира Путина. Добровольцы открыто заявляют, что готовы защищать Родину до последнего.
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владимир путин, россия, якутск, видео, частичная мобилизация в россии
Владимир Путин, Россия, Якутск, Видео, Частичная мобилизация в России
"Надо сражаться, братан, за Родину!" – жители Якутска о мобилизации
Частичная мобилизация стартовала 21 сентября во всех регионах России. Военнообязанные вместе с членами семьи делятся своими эмоциями по поводу решения президента России Владимира Путина. Добровольцы открыто заявляют, что готовы защищать Родину до последнего.
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15:01 24.09.2022
 

"Надо сражаться, братан, за Родину!" – жители Якутска о мобилизации

Читать ria.ru в
Частичная мобилизация стартовала 21 сентября во всех регионах России. Военнообязанные вместе с членами семьи делятся своими эмоциями по поводу решения президента России Владимира Путина. Добровольцы открыто заявляют, что готовы защищать Родину до последнего.
 
Владимир ПутинРоссияЯкутск
 
 
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