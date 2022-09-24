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Власти Якутии поддержат семьи военных, призванных по частичной мобилизации - РИА Новости, 24.09.2022
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Власти Якутии поддержат семьи военных, призванных по частичной мобилизации
Власти Якутии поддержат семьи военных, призванных по частичной мобилизации - РИА Новости, 24.09.2022
Власти Якутии поддержат семьи военных, призванных по частичной мобилизации
Глава Якутии Айсен Николаев предложил правительству принять меры поддержки семьям призванных в рамках частичной мобилизации. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T12:42
2022-09-24T15:23
специальная военная операция на украине
республика саха (якутия)
айсен николаев
частичная мобилизация в россии
украина
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ЯКУТСК, 24 сен — РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев предложил правительству принять меры поддержки семьям призванных в рамках частичной мобилизации.Глава Якутии в субботу провел совещание по исполнению указа президента РФ о частичной мобилизации."На совещании предложил правительству принять ряд мер поддержки семей военнослужащих, приступивших к несению военной службы: определить единовременную выплату для семей военнослужащих в размере 200 тысяч рублей, освободить от платы в детских садах, обеспечить бесплатное питание учащихся с 5-11 класс в общеобразовательных организациях, организовать целевое обучение в вузах и ссузах, предоставить бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря, по согласованию с учебными заведениями установить повышенную стипендию для студентов из таких семей", - рассказал он в Telegram.По словам Николаева, также нужно обратить внимание на случаи мобилизации граждан, которые не должны призываться."Например, случаи призыва многодетных отцов, у которых 4 и более детей до 16 лет. Чтобы исключить такое, поручил усилить взаимодействие органов местного самоуправления с военными комиссариатами. Эта работа будет контролироваться администрацией главы и правительства Якутии совместно с республиканским военкоматом", - отметил глава республики.Он добавил, что мобилизованные по ошибке якутяне должны быть возвращены обратно. "Эта работа уже началась", - сказал он.Ранее сотрудник городского военного комиссариата Василий Винокуров заявил РИА Новости о том, что частичная мобилизация среди жителей Якутска проходит спокойно, без конфликтов, люди понимают сложившуюся обстановку.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
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"Надо сражаться, братан, за Родину!" – жители Якутска о частичной мобилизации
Частичная мобилизация стартовала 21 сентября во всех регионах России. Военнообязанные вместе с членами семьи делятся своими эмоциями по поводу решения президента России Владимира Путина. Добровольцы открыто заявляют, что готовы защищать Родину до последнего.
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республика саха (якутия), айсен николаев, частичная мобилизация в россии, украина
Специальная военная операция на Украине, Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Частичная мобилизация в России, Украина
12:42 24.09.2022 (обновлено: 15:23 24.09.2022)
 
Власти Якутии поддержат семьи военных, призванных по частичной мобилизации

Глава Якутии Айсен Николаев поручил вернуть обратно мобилизованных по ошибке граждан

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ЯКУТСК, 24 сен — РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев предложил правительству принять меры поддержки семьям призванных в рамках частичной мобилизации.
Глава Якутии в субботу провел совещание по исполнению указа президента РФ о частичной мобилизации.
"На совещании предложил правительству принять ряд мер поддержки семей военнослужащих, приступивших к несению военной службы: определить единовременную выплату для семей военнослужащих в размере 200 тысяч рублей, освободить от платы в детских садах, обеспечить бесплатное питание учащихся с 5-11 класс в общеобразовательных организациях, организовать целевое обучение в вузах и ссузах, предоставить бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря, по согласованию с учебными заведениями установить повышенную стипендию для студентов из таких семей", - рассказал он в Telegram.
По словам Николаева, также нужно обратить внимание на случаи мобилизации граждан, которые не должны призываться.
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"Например, случаи призыва многодетных отцов, у которых 4 и более детей до 16 лет. Чтобы исключить такое, поручил усилить взаимодействие органов местного самоуправления с военными комиссариатами. Эта работа будет контролироваться администрацией главы и правительства Якутии совместно с республиканским военкоматом", - отметил глава республики.
Он добавил, что мобилизованные по ошибке якутяне должны быть возвращены обратно. "Эта работа уже началась", - сказал он.
Ранее сотрудник городского военного комиссариата Василий Винокуров заявил РИА Новости о том, что частичная мобилизация среди жителей Якутска проходит спокойно, без конфликтов, люди понимают сложившуюся обстановку.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
 
Специальная военная операция на УкраинеРеспублика Саха (Якутия)Айсен НиколаевЧастичная мобилизация в РоссииУкраина
 
 
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