https://ria.ru/20220924/mobilizatsiya-1819143498.html

Власти Якутии поддержат семьи военных, призванных по частичной мобилизации

Власти Якутии поддержат семьи военных, призванных по частичной мобилизации - РИА Новости, 24.09.2022

Власти Якутии поддержат семьи военных, призванных по частичной мобилизации

Глава Якутии Айсен Николаев предложил правительству принять меры поддержки семьям призванных в рамках частичной мобилизации. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T12:42

2022-09-24T12:42

2022-09-24T15:23

специальная военная операция на украине

республика саха (якутия)

айсен николаев

частичная мобилизация в россии

украина

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ЯКУТСК, 24 сен — РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев предложил правительству принять меры поддержки семьям призванных в рамках частичной мобилизации.Глава Якутии в субботу провел совещание по исполнению указа президента РФ о частичной мобилизации."На совещании предложил правительству принять ряд мер поддержки семей военнослужащих, приступивших к несению военной службы: определить единовременную выплату для семей военнослужащих в размере 200 тысяч рублей, освободить от платы в детских садах, обеспечить бесплатное питание учащихся с 5-11 класс в общеобразовательных организациях, организовать целевое обучение в вузах и ссузах, предоставить бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря, по согласованию с учебными заведениями установить повышенную стипендию для студентов из таких семей", - рассказал он в Telegram.По словам Николаева, также нужно обратить внимание на случаи мобилизации граждан, которые не должны призываться."Например, случаи призыва многодетных отцов, у которых 4 и более детей до 16 лет. Чтобы исключить такое, поручил усилить взаимодействие органов местного самоуправления с военными комиссариатами. Эта работа будет контролироваться администрацией главы и правительства Якутии совместно с республиканским военкоматом", - отметил глава республики.Он добавил, что мобилизованные по ошибке якутяне должны быть возвращены обратно. "Эта работа уже началась", - сказал он.Ранее сотрудник городского военного комиссариата Василий Винокуров заявил РИА Новости о том, что частичная мобилизация среди жителей Якутска проходит спокойно, без конфликтов, люди понимают сложившуюся обстановку.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818389189.html

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"Надо сражаться, братан, за Родину!" – жители Якутска о частичной мобилизации Частичная мобилизация стартовала 21 сентября во всех регионах России. Военнообязанные вместе с членами семьи делятся своими эмоциями по поводу решения президента России Владимира Путина. Добровольцы открыто заявляют, что готовы защищать Родину до последнего. 2022-09-24T12:42 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

республика саха (якутия), айсен николаев, частичная мобилизация в россии, украина