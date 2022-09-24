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Семьям призванных сахалинцев выплатят по 300 тысяч рублей

Семьям призванных сахалинцев выплатят по 300 тысяч рублей - РИА Новости, 24.09.2022

Семьям призванных сахалинцев выплатят по 300 тысяч рублей

В Сахалинской области семьи граждан, призванных на службу в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации, поддержат... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T12:36

2022-09-24T12:36

2022-09-24T12:36

валерий лимаренко

россия

сахалинская область

донбасс

частичная мобилизация в россии

общество

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 сен – РИА Новости. В Сахалинской области семьи граждан, призванных на службу в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации, поддержат единовременной выплатой в 300 тысяч рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.Решение о выплатах принял глава региона Валерий Лимаренко."Мы должны сделать все, чтобы семьи призванных на службу сахалинцев и курильчан ни в чем не нуждались. Мы будем оказывать им необходимую помощь и поддержку, пока их отцы, мужья и сыновья не вернутся домой. Защитники Родины должны быть спокойны за своих близких", – цитирует пресс-служба руководителя области.Глава региона уже поручил профильным ведомствам организовать работу, необходимую для внедрения новой меры поддержки. Порядок предоставления единовременной выплаты будет утвержден и опубликован в ближайшие дни.Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.

россия

сахалинская область

донбасс

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валерий лимаренко, россия, сахалинская область, донбасс, частичная мобилизация в россии, общество