https://ria.ru/20220924/mobilizatsiya-1819137779.html

Мишель поддержал выдачу гуманитарных виз россиянам

Мишель поддержал выдачу гуманитарных виз россиянам - РИА Новости, 24.09.2022

Мишель поддержал выдачу гуманитарных виз россиянам

Глава Евросовета Шарль Мишель в интервью американскому изданию Politico поддержал предоставление гуманитарного доступа в ЕС россиянам на фоне объявления о... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T12:05

2022-09-24T12:05

2022-09-24T12:20

в мире

шарль мишель

россия

евросоюз

еврокомиссия

евросовет

частичная мобилизация в россии

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БРЮССЕЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель в интервью американскому изданию Politico поддержал предоставление гуманитарного доступа в ЕС россиянам на фоне объявления о частичной мобилизации."Я согласен с тем, что нам необходимо очень быстро реагировать и проводить координацию, потому что появился новый фактор – частичная мобилизация", - сказал он. По его словам, Евросоюз должен "проявить открытость" по отношению к тем, кто хочет покинуть Россию.Накануне официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе заявил, что в субботу на техническом уровне Еврокомиссия обсудит возможные действия на своих границах в связи с ситуацией вокруг Украины и частичной мобилизацией в РФ.В четверг официальный представитель Еврокомиссии Анита Хипер заявила, что ЕК в настоящее время обсуждает со странами ЕС вопрос о выдаче виз гражданам России по гуманитарным соображениям на фоне объявленной в РФ частичной мобилизации.Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделало их получение более длительным, сложным и дорогим. Также была достигнута договоренность о том, что граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд граждан РФ на национальном уровне.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы ЕС приостановить соглашение об упрощенной выдаче виз между Россией и странами Евросоюза, заявила, что Москва не собирается уподобляться Брюсселю в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложности для россиян с получением виз, заявлял, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, но ответ России должен быть не обязательно зеркальным, а учитывать прежде всего собственные интересы.Эстония, Латвия, Литва и Польша с 19 сентября ввели запрет на въезд в эти страны граждан России, для которых целью посещения ЕС является туризм, бизнес, спорт или культура, с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза. С 18 августа Эстония запретила въезд гражданам России с выданной в Эстонии шенгенской визой, но въезд в страну с визами других государств ЕС еще был возможен. Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды прекратили также принимать у россиян документы на оформление туристических виз. А глава финского внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто заявил, что считает возможным полный запрет на выдачу туристических виз странами ЕС в России. Финляндия предложила Евросоюзу, чтобы туристические визы были включены в сферу санкций ЕС.

https://ria.ru/20220924/rossiya-1819036559.html

https://ria.ru/20220809/evropa-1808133595.html

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, шарль мишель, россия, евросоюз, еврокомиссия, евросовет, частичная мобилизация в россии