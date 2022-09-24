https://ria.ru/20220924/mobilizatsiya-1819134458.html
В Белгороде большинство призывников приходят в военкоматы без повестки
В Белгороде большинство призывников приходят в военкоматы без повестки - РИА Новости, 24.09.2022
В Белгороде большинство призывников приходят в военкоматы без повестки
В Белгороде большинство мобилизованных пришли в военкомат, не дожидаясь повестки, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T11:44
2022-09-24T11:44
2022-09-24T14:46
специальная военная операция на украине
безопасность
белгород
воздушно-десантные войска россии
донбасс
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В Белгороде большинство мобилизованных пришли в военкомат, не дожидаясь повестки, сообщили в Минобороны.Ведомство опубликовало ролик, на котором видно, что около военкомата собралось множество людей."Также в военкомат прибывают и офицеры запаса. Они не получили повестки, но самостоятельно, руководствуясь чувством долга, прибыли в военкомат для уточнения потребности в их учетной специальности", — рассказали в Минобороны.Помимо этого, в мобилизационные отделы приходят и представители различных предприятий, чтобы получить повестки на своих работников."Жил, работал, семья, дети. Пришло время — пошел в военкомат, спросил: нужен, не нужен? Оказался нужен, теперь я здесь. Принял решение один, сам. <…> Медкомиссию прошел. Объявил семье. Все поддержали, все приняли", — рассказал один из мобилизованных, Владимир Мамаев.Еще один призывник, Антон Гламаздин, объяснил, что служил в ВДВ, а сейчас пришел по повестке. Настрой у него боевой, а своим долгом Гламаздин считает "защищать Родину, чтобы все мирные жители, мои родители, братья и сестры жили в мире и в покое"."Они у меня патриоты. Маленький самый пошел вчера. Сегодня провожаю еще двоих. <…> У меня дети вот так, они сказали: "Мама, мы бегать не будем, мы пойдем и будем служить". Все. Что я могу сделать? Ведь они мужчины, они решают", — рассказала Ольга Гламаздина, провожающая двух сыновей.Президент Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов.
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818389189.html
белгород
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Объятия на пороге военкомата: призывники в Белгороде пришли в пункт сбора для мобилизации
Большинство призывников в Белгороде приходят в военкоматы, не дожидаясь повестки, сообщили в МО РФ
2022-09-24T11:44
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Мобилизация в России: прибытие в воинские части и получение боевого оружия
Мобилизация в России: прибытие в воинские части и получение боевого оружия
2022-09-24T11:44
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PT1M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белгород, воздушно-десантные войска россии, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгород, Воздушно-десантные войска России, Донбасс, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
11:44 24.09.2022 (обновлено: 14:46 24.09.2022)
В Белгороде большинство призывников приходят в военкоматы без повестки
Минобороны: большинство призывников в Белгороде приходят в военкоматы без повестки
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.
В Белгороде большинство мобилизованных пришли в военкомат, не дожидаясь повестки, сообщили
в Минобороны.
Ведомство опубликовало ролик, на котором видно, что около военкомата собралось множество людей.
"Также в военкомат прибывают и офицеры запаса. Они не получили повестки, но самостоятельно, руководствуясь чувством долга, прибыли в военкомат для уточнения потребности в их учетной специальности", — рассказали в Минобороны.
Помимо этого, в мобилизационные отделы приходят и представители различных предприятий, чтобы получить повестки на своих работников.
"Жил, работал, семья, дети. Пришло время — пошел в военкомат, спросил: нужен, не нужен? Оказался нужен, теперь я здесь. Принял решение один, сам. <…> Медкомиссию прошел. Объявил семье. Все поддержали, все приняли", — рассказал один из мобилизованных, Владимир Мамаев.
Еще один призывник, Антон Гламаздин, объяснил, что служил в ВДВ
, а сейчас пришел по повестке. Настрой у него боевой, а своим долгом Гламаздин считает "защищать Родину, чтобы все мирные жители, мои родители, братья и сестры жили в мире и в покое".
"Они у меня патриоты. Маленький самый пошел вчера. Сегодня провожаю еще двоих. <…> У меня дети вот так, они сказали: "Мама, мы бегать не будем, мы пойдем и будем служить". Все. Что я могу сделать? Ведь они мужчины, они решают", — рассказала Ольга Гламаздина, провожающая двух сыновей.
Президент Владимир Путин
21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов.