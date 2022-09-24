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Магаданский губернатор поручил разобраться с нарушениями при мобилизации

Магаданский губернатор поручил разобраться с нарушениями при мобилизации - РИА Новости, 24.09.2022

Магаданский губернатор поручил разобраться с нарушениями при мобилизации

Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил разобраться с каждым случаем нарушения в ходе частичной мобилизации, сообщает в субботу правительство... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T11:41

2022-09-24T11:41

2022-09-24T11:41

безопасность

частичная мобилизация в россии

магаданская область

россия

сергей носов

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МАГАДАН, 24 сен – РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил разобраться с каждым случаем нарушения в ходе частичной мобилизации, сообщает в субботу правительство региона.Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам."Губернатор Магаданской области Сергей Носов дал поручения разобраться по жалобам от родственников колымчан, которые получили повестки, но не подлежали частичной мобилизации. Это люди, не служившие в армии, не имеющие нужные военные учётные специальности, ограниченно годные по здоровью или по возрасту находятся в отставке. Со всеми случаями будут тщательно разбираться!" - сообщает ведомство.

магаданская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, частичная мобилизация в россии, магаданская область, россия, сергей носов