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Магаданский губернатор поручил разобраться с нарушениями при мобилизации
Магаданский губернатор поручил разобраться с нарушениями при мобилизации - РИА Новости, 24.09.2022
Магаданский губернатор поручил разобраться с нарушениями при мобилизации
Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил разобраться с каждым случаем нарушения в ходе частичной мобилизации, сообщает в субботу правительство... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T11:41
2022-09-24T11:41
2022-09-24T11:41
безопасность
частичная мобилизация в россии
магаданская область
россия
сергей носов
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МАГАДАН, 24 сен – РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил разобраться с каждым случаем нарушения в ходе частичной мобилизации, сообщает в субботу правительство региона.Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам."Губернатор Магаданской области Сергей Носов дал поручения разобраться по жалобам от родственников колымчан, которые получили повестки, но не подлежали частичной мобилизации. Это люди, не служившие в армии, не имеющие нужные военные учётные специальности, ограниченно годные по здоровью или по возрасту находятся в отставке. Со всеми случаями будут тщательно разбираться!" - сообщает ведомство.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, частичная мобилизация в россии, магаданская область, россия, сергей носов
Безопасность, Частичная мобилизация в России, Магаданская область, Россия, Сергей Носов
Магаданский губернатор поручил разобраться с нарушениями при мобилизации
Магаданский губернатор Носов поручил разобраться с нарушениями при частичной мобилизации