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Минобороны России сообщило о потерях ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 24.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220924/minoborony-1819152417.html
Минобороны России сообщило о потерях ВСУ в Харьковской области
Минобороны России сообщило о потерях ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 24.09.2022
Минобороны России сообщило о потерях ВСУ в Харьковской области
В районе Купянска и Щурово в Харьковской области и ДНР уничтожены более 140 боевиков Украины, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T13:45
2022-09-24T13:51
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
харьковская область
безопасность
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В районе Купянска и Щурово в Харьковской области и ДНР уничтожены более 140 боевиков Украины, сообщили в субботу в Минобороны РФ."В результате массированного огневого поражения потери 14-й и 92-й механизированных бригад в районе Купянска Харьковской области, а также 66-й механизированной бригады ВСУ в районе Щурово Донецкой народной республики составили более 140 военнослужащих убитыми и ранеными, 19 единиц военной техники", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220920/voennye-1818126856.html
россия
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в мире, россия, донецкая народная республика, харьковская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Безопасность
13:45 24.09.2022 (обновлено: 13:51 24.09.2022)
 
Минобороны России сообщило о потерях ВСУ в Харьковской области

МО России сообщило о потерях ВСУ в результате огневого поражения в Харьковской области

© РИА Новости / Перейти в медиабанкТанк Т-72 ВС РФ в зоне спецоперации
Танк Т-72 ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
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Танк Т-72 ВС РФ в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В районе Купянска и Щурово в Харьковской области и ДНР уничтожены более 140 боевиков Украины, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"В результате массированного огневого поражения потери 14-й и 92-й механизированных бригад в районе Купянска Харьковской области, а также 66-й механизированной бригады ВСУ в районе Щурово Донецкой народной республики составили более 140 военнослужащих убитыми и ранеными, 19 единиц военной техники", - сказали в ведомстве.
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