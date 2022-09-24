https://ria.ru/20220924/minoborony-1819152417.html
Минобороны России сообщило о потерях ВСУ в Харьковской области
Минобороны России сообщило о потерях ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 24.09.2022
Минобороны России сообщило о потерях ВСУ в Харьковской области
В районе Купянска и Щурово в Харьковской области и ДНР уничтожены более 140 боевиков Украины, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T13:45
2022-09-24T13:45
2022-09-24T13:51
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
харьковская область
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797600995_0:177:3327:2048_1920x0_80_0_0_5002828c3ee75245263f921fa49158ea.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В районе Купянска и Щурово в Харьковской области и ДНР уничтожены более 140 боевиков Украины, сообщили в субботу в Минобороны РФ."В результате массированного огневого поражения потери 14-й и 92-й механизированных бригад в районе Купянска Харьковской области, а также 66-й механизированной бригады ВСУ в районе Щурово Донецкой народной республики составили более 140 военнослужащих убитыми и ранеными, 19 единиц военной техники", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220920/voennye-1818126856.html
россия
донецкая народная республика
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797600995_483:0:2845:1772_1920x0_80_0_0_d227e016e38571ae99ef50a308a754be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донецкая народная республика, харьковская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Безопасность
13:45 24.09.2022 (обновлено: 13:51 24.09.2022)
Минобороны России сообщило о потерях ВСУ в Харьковской области
МО России сообщило о потерях ВСУ в результате огневого поражения в Харьковской области