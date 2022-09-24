https://ria.ru/20220924/minoborony-1819152417.html

Минобороны России сообщило о потерях ВСУ в Харьковской области

Минобороны России сообщило о потерях ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 24.09.2022

Минобороны России сообщило о потерях ВСУ в Харьковской области

В районе Купянска и Щурово в Харьковской области и ДНР уничтожены более 140 боевиков Украины, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T13:45

2022-09-24T13:45

2022-09-24T13:51

специальная военная операция на украине

в мире

россия

донецкая народная республика

харьковская область

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797600995_0:177:3327:2048_1920x0_80_0_0_5002828c3ee75245263f921fa49158ea.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В районе Купянска и Щурово в Харьковской области и ДНР уничтожены более 140 боевиков Украины, сообщили в субботу в Минобороны РФ."В результате массированного огневого поражения потери 14-й и 92-й механизированных бригад в районе Купянска Харьковской области, а также 66-й механизированной бригады ВСУ в районе Щурово Донецкой народной республики составили более 140 военнослужащих убитыми и ранеными, 19 единиц военной техники", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220920/voennye-1818126856.html

россия

донецкая народная республика

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, донецкая народная республика, харьковская область, безопасность