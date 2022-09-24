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ВСУ выпустили четыре ракеты из HIMARS по селу Новая Астрахань

ВСУ выпустили четыре ракеты из HIMARS по селу Новая Астрахань - РИА Новости, 24.09.2022

ВСУ выпустили четыре ракеты из HIMARS по селу Новая Астрахань

Украинские войска в 19.40 (совпадает с московским временем) выпустили четыре ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS по селу Новая Астрахань в... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T20:26

2022-09-24T20:26

2022-09-24T20:26

специальная военная операция на украине

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сша

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ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска в 19.40 (совпадает с московским временем) выпустили четыре ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS по селу Новая Астрахань в Луганской Народной Республике, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 19.40 по населенному пункту Новая Астрахань с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.

https://ria.ru/20220924/referendum-1819224733.html

луганская народная республика

сша

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в мире, луганская народная республика, сцкк, bae systems, lockheed martin , сша, украина, вооруженные силы украины