https://ria.ru/20220924/lnr-1819225251.html
ВСУ выпустили четыре ракеты из HIMARS по селу Новая Астрахань
ВСУ выпустили четыре ракеты из HIMARS по селу Новая Астрахань - РИА Новости, 24.09.2022
ВСУ выпустили четыре ракеты из HIMARS по селу Новая Астрахань
Украинские войска в 19.40 (совпадает с московским временем) выпустили четыре ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS по селу Новая Астрахань в... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T20:26
2022-09-24T20:26
2022-09-24T20:26
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
сцкк
bae systems
lockheed martin
сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805936614_0:31:1166:687_1920x0_80_0_0_d633d5c3ddaa5aab66c9d4df07f5b3fa.jpg
ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска в 19.40 (совпадает с московским временем) выпустили четыре ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS по селу Новая Астрахань в Луганской Народной Республике, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 19.40 по населенному пункту Новая Астрахань с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
https://ria.ru/20220924/referendum-1819224733.html
луганская народная республика
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805936614_206:0:1166:720_1920x0_80_0_0_48a0983e96e9460a1a62f29c72e3b306.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, сцкк, bae systems, lockheed martin , сша, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin , США, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ выпустили четыре ракеты из HIMARS по селу Новая Астрахань
Украинские войска выпустили четыре ракеты из HIMARS по селу Новая Астрахань в ЛНР