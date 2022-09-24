https://ria.ru/20220924/lavrov-1819237829.html

Лавров заявил, что Евросоюз не разрешил президенту Кипра встретиться с ним

Лавров заявил, что Евросоюз не разрешил президенту Кипра встретиться с ним - РИА Новости, 24.09.2022

Лавров заявил, что Евросоюз не разрешил президенту Кипра встретиться с ним

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что не встретился с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом из-за того, что Евросоюз запретил кипрскому... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T21:50

2022-09-24T21:50

2022-09-24T22:10

в мире

кипр

евросоюз

сергей лавров

россия

никос анастасиадис

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ООН, 24 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что не встретился с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом из-за того, что Евросоюз запретил кипрскому политику это делать."За час до того, как мы должны были встретиться, протокол господина Анастасиадиса сообщил нашему протоколу, что ему Евросоюз не разрешает идти со мной на встречу – дословно", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам 77-й сессии ГА ООН.Ранее официальный представитель правительства Кипра Мариос Пелеканос заявил, что Евросоюз запретил двусторонние встречи с представителями России, поэтому была отменена встреча президента Кипра Никоса Анастасиадиса с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

https://ria.ru/20220924/evrosoyuz-1819237091.html

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в мире, кипр, евросоюз, сергей лавров, россия, никос анастасиадис, оон