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Лавров заявил, что Евросоюз не разрешил президенту Кипра встретиться с ним - РИА Новости, 24.09.2022
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Лавров заявил, что Евросоюз не разрешил президенту Кипра встретиться с ним
Лавров заявил, что Евросоюз не разрешил президенту Кипра встретиться с ним - РИА Новости, 24.09.2022
Лавров заявил, что Евросоюз не разрешил президенту Кипра встретиться с ним
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что не встретился с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом из-за того, что Евросоюз запретил кипрскому... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T21:50
2022-09-24T22:10
в мире
кипр
евросоюз
сергей лавров
россия
никос анастасиадис
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ООН, 24 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что не встретился с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом из-за того, что Евросоюз запретил кипрскому политику это делать."За час до того, как мы должны были встретиться, протокол господина Анастасиадиса сообщил нашему протоколу, что ему Евросоюз не разрешает идти со мной на встречу – дословно", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам 77-й сессии ГА ООН.Ранее официальный представитель правительства Кипра Мариос Пелеканос заявил, что Евросоюз запретил двусторонние встречи с представителями России, поэтому была отменена встреча президента Кипра Никоса Анастасиадиса с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
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в мире, кипр, евросоюз, сергей лавров, россия, никос анастасиадис, оон
В мире, Кипр, Евросоюз, Сергей Лавров, Россия, Никос Анастасиадис, ООН
21:50 24.09.2022 (обновлено: 22:10 24.09.2022)
 
Лавров заявил, что Евросоюз не разрешил президенту Кипра встретиться с ним

Лавров заявил, что Евросоюз не разрешил президенту Кипра встретиться с ним

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Кипра Никос Анастасиадис
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Кипра Никос Анастасиадис - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Кипра Никос Анастасиадис. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 24 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что не встретился с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом из-за того, что Евросоюз запретил кипрскому политику это делать.
"За час до того, как мы должны были встретиться, протокол господина Анастасиадиса сообщил нашему протоколу, что ему Евросоюз не разрешает идти со мной на встречу – дословно", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам 77-й сессии ГА ООН.
Ранее официальный представитель правительства Кипра Мариос Пелеканос заявил, что Евросоюз запретил двусторонние встречи с представителями России, поэтому была отменена встреча президента Кипра Никоса Анастасиадиса с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
21:45
Евросоюз становится диктаторским образованием, заявил Лавров
 
В миреКипрЕвросоюзСергей ЛавровРоссияНикос АнастасиадисООН
 
 
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