https://ria.ru/20220924/lavrov-1819233628.html
США пытаются превратить весь земной шар в свой задний двор, заявил Лавров
США пытаются превратить весь земной шар в свой задний двор, заявил Лавров - РИА Новости, 24.09.2022
США пытаются превратить весь земной шар в свой задний двор, заявил Лавров
США пытаются придать "доктрине Монро" глобальный охват, превратив тем самым весь земной шар в свой "задний двор", заявил в субботу с трибуны ООН глава... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T21:17
2022-09-24T21:17
2022-09-24T22:20
в мире
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ООН, 24 сен - РИА Новости. США пытаются придать "доктрине Монро" глобальный охват, превратив тем самым весь земной шар в свой "задний двор", заявил в субботу с трибуны ООН глава российского МИД Сергей Лавров."Очевидно, что пресловутая "доктрина Монро" обретает глобальный охват. Вашингтон пытается превратить весь земной шар в свой "задний двор". Инструмент принуждения несогласных – незаконные односторонние санкции, которые долгие годы принимаются в нарушение Устава (ООН - ред.) и задействуются как инструмент политического шантажа", - сказал Лавров."Цинизм этой практики очевиден: рестрикции бьют по гражданскому населению, препятствуя получению доступа к товарам первой необходимости, в том числе медикаментам, вакцинам, продовольствию", - отметил глава МИД РФ.
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"Пытаются превратить весь земной шар в свой задний двор" - Лавров о политике США
"Пытаются превратить весь земной шар в свой задний двор" - Лавров о политике США
2022-09-24T21:17
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PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сергей лавров, сша, россия, оон
В мире, Сергей Лавров, США, Россия, ООН
21:17 24.09.2022 (обновлено: 22:20 24.09.2022)
США пытаются превратить весь земной шар в свой задний двор, заявил Лавров
Лавров: США пытаются с помощью доктрины Монро превратить земной шар в свой задний двор