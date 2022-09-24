https://ria.ru/20220924/lavrov-1819233628.html

США пытаются превратить весь земной шар в свой задний двор, заявил Лавров

США пытаются превратить весь земной шар в свой задний двор, заявил Лавров - РИА Новости, 24.09.2022

США пытаются превратить весь земной шар в свой задний двор, заявил Лавров

США пытаются придать "доктрине Монро" глобальный охват, превратив тем самым весь земной шар в свой "задний двор", заявил в субботу с трибуны ООН глава... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T21:17

2022-09-24T21:17

2022-09-24T22:20

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сергей лавров

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ООН, 24 сен - РИА Новости. США пытаются придать "доктрине Монро" глобальный охват, превратив тем самым весь земной шар в свой "задний двор", заявил в субботу с трибуны ООН глава российского МИД Сергей Лавров."Очевидно, что пресловутая "доктрина Монро" обретает глобальный охват. Вашингтон пытается превратить весь земной шар в свой "задний двор". Инструмент принуждения несогласных – незаконные односторонние санкции, которые долгие годы принимаются в нарушение Устава (ООН - ред.) и задействуются как инструмент политического шантажа", - сказал Лавров."Цинизм этой практики очевиден: рестрикции бьют по гражданскому населению, препятствуя получению доступа к товарам первой необходимости, в том числе медикаментам, вакцинам, продовольствию", - отметил глава МИД РФ.

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"Пытаются превратить весь земной шар в свой задний двор" - Лавров о политике США "Пытаются превратить весь земной шар в свой задний двор" - Лавров о политике США 2022-09-24T21:17 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сергей лавров, сша, россия, оон