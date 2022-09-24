https://ria.ru/20220924/lavrov-1819146463.html

Сийярто сожалеет, что единственный из ЕС встретился с Лавровым в ООН

Сийярто сожалеет, что единственный из ЕС встретился с Лавровым в ООН - РИА Новости, 24.09.2022

Сийярто сожалеет, что единственный из ЕС встретился с Лавровым в ООН

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил сожаление, что оказался единственным представителем ЕС, который провел встречу с министром иностранных дел России... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T12:59

2022-09-24T12:59

2022-09-24T20:43

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ООН, 24 сен — РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил сожаление, что оказался единственным представителем ЕС, который провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН. По его словам, Евросоюзу нужно использовать любую возможность для диалога с Россией.Переговоры министров прошли в четверг в Нью-Йорке."Сожалею, что я единственный из Евросоюза, кто разговаривал с ним, потому что, если бы с Сергеем Лавровым разговаривало больше наших коллег, это могло бы помочь в разрешении конфликта или, по крайней мере, определенно не уменьшило бы шансов на это. И теперь я думаю, что в нынешних обстоятельствах мы должны использовать все возможности", — сказал Сийярто в интервью РИА Новости.Он указал, что находится в постоянном контакте с Лавровым. "Потому что считаю, что обсуждение и диалог необходимо продолжать, особенно в нынешних условиях, когда нарастает напряженность, и опасность эскалации войны, к сожалению, реальна. Если мы не будем говорить друг с другом, то причиним еще более серьезный вред", — отметил он.По словам министра, "если не будет диалога между Западом и Россией, между Европой и Россией, то все может пойти еще хуже, чем было до сих пор". "И этого следует избегать", — добавил он.

https://ria.ru/20220924/oon-1819099506.html

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Ольга Фомченкова

в мире, сергей лавров, петер сийярто, россия, европа, евросоюз, мид венгрии