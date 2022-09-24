Рейтинг@Mail.ru
Сийярто сожалеет, что единственный из ЕС встретился с Лавровым в ООН - РИА Новости, 24.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220924/lavrov-1819146463.html
Сийярто сожалеет, что единственный из ЕС встретился с Лавровым в ООН
Сийярто сожалеет, что единственный из ЕС встретился с Лавровым в ООН - РИА Новости, 24.09.2022
Сийярто сожалеет, что единственный из ЕС встретился с Лавровым в ООН
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил сожаление, что оказался единственным представителем ЕС, который провел встречу с министром иностранных дел России... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T12:59
2022-09-24T20:43
в мире
сергей лавров
петер сийярто
россия
европа
евросоюз
мид венгрии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117578_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2cd7e33989b5c58391061f7e45d814d.jpg
ООН, 24 сен — РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил сожаление, что оказался единственным представителем ЕС, который провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН. По его словам, Евросоюзу нужно использовать любую возможность для диалога с Россией.Переговоры министров прошли в четверг в Нью-Йорке."Сожалею, что я единственный из Евросоюза, кто разговаривал с ним, потому что, если бы с Сергеем Лавровым разговаривало больше наших коллег, это могло бы помочь в разрешении конфликта или, по крайней мере, определенно не уменьшило бы шансов на это. И теперь я думаю, что в нынешних обстоятельствах мы должны использовать все возможности", — сказал Сийярто в интервью РИА Новости.Он указал, что находится в постоянном контакте с Лавровым. "Потому что считаю, что обсуждение и диалог необходимо продолжать, особенно в нынешних условиях, когда нарастает напряженность, и опасность эскалации войны, к сожалению, реальна. Если мы не будем говорить друг с другом, то причиним еще более серьезный вред", — отметил он.По словам министра, "если не будет диалога между Западом и Россией, между Европой и Россией, то все может пойти еще хуже, чем было до сих пор". "И этого следует избегать", — добавил он.
https://ria.ru/20220924/oon-1819099506.html
https://ria.ru/20220924/berbok-1819113140.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117578_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_39778f7fb84a745b81e697c9e9f79945.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей лавров, петер сийярто, россия, европа, евросоюз, мид венгрии
В мире, Сергей Лавров, Петер Сийярто, Россия, Европа, Евросоюз, МИД Венгрии
12:59 24.09.2022 (обновлено: 20:43 24.09.2022)
 
Сийярто сожалеет, что единственный из ЕС встретился с Лавровым в ООН

Глава МИД Венгрии Сийярто сожалеет, что единственный из ЕС встретился с Лавровым в ООН

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 24 сен — РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил сожаление, что оказался единственным представителем ЕС, который провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН. По его словам, Евросоюзу нужно использовать любую возможность для диалога с Россией.
Переговоры министров прошли в четверг в Нью-Йорке.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
02:36
Захарова с юмором высказалась об "изоляции" России на Генассамблее ООН
"Сожалею, что я единственный из Евросоюза, кто разговаривал с ним, потому что, если бы с Сергеем Лавровым разговаривало больше наших коллег, это могло бы помочь в разрешении конфликта или, по крайней мере, определенно не уменьшило бы шансов на это. И теперь я думаю, что в нынешних обстоятельствах мы должны использовать все возможности", — сказал Сийярто в интервью РИА Новости.
Он указал, что находится в постоянном контакте с Лавровым. "Потому что считаю, что обсуждение и диалог необходимо продолжать, особенно в нынешних условиях, когда нарастает напряженность, и опасность эскалации войны, к сожалению, реальна. Если мы не будем говорить друг с другом, то причиним еще более серьезный вред", — отметил он.
По словам министра, "если не будет диалога между Западом и Россией, между Европой и Россией, то все может пойти еще хуже, чем было до сих пор". "И этого следует избегать", — добавил он.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
08:54
Немцы разозлились на Бербок из-за отмененной встречи с Лавровым
 
В миреСергей ЛавровПетер СийяртоРоссияЕвропаЕвросоюзМИД Венгрии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала