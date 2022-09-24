https://ria.ru/20220924/lavrov-1819093811.html

Лавров встретился на ГА ООН с главами МИД стран Персидского залива

Лавров встретился на ГА ООН с главами МИД стран Персидского залива - РИА Новости, 24.09.2022

Лавров встретился на ГА ООН с главами МИД стран Персидского залива

Министры иностранных дел Совета сотрудничества государств Персидского залива и глава МИД РФ Сергей Лавров обсуждают укрепление связей на встрече на полях... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T00:01

2022-09-24T00:01

2022-09-24T00:02

в мире

сергей лавров

россия

генеральная ассамблея оон

оон

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ООН, 23 сен - РИА Новости. Министры иностранных дел Совета сотрудничества государств Персидского залива и глава МИД РФ Сергей Лавров обсуждают укрепление связей на встрече на полях Генеральной Ассамблеи ООН."Мы укрепляем наше сотрудничество между Россией и ССГАПЗ. Подробно обсудили положение дел на встрече в Эр-Рияде и сейчас рассмотрим то, как выполняются договорённости. Очень рад вас видеть", - сказал Лавров в начале переговоров.

https://ria.ru/20220923/vuchich-1819064856.html

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