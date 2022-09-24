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Лавров встретился на ГА ООН с главами МИД стран Персидского залива
Лавров встретился на ГА ООН с главами МИД стран Персидского залива - РИА Новости, 24.09.2022
Лавров встретился на ГА ООН с главами МИД стран Персидского залива
Министры иностранных дел Совета сотрудничества государств Персидского залива и глава МИД РФ Сергей Лавров обсуждают укрепление связей на встрече на полях... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T00:01
2022-09-24T00:01
2022-09-24T00:02
в мире
сергей лавров
россия
генеральная ассамблея оон
оон
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Министры иностранных дел Совета сотрудничества государств Персидского залива и глава МИД РФ Сергей Лавров обсуждают укрепление связей на встрече на полях Генеральной Ассамблеи ООН."Мы укрепляем наше сотрудничество между Россией и ССГАПЗ. Подробно обсудили положение дел на встрече в Эр-Рияде и сейчас рассмотрим то, как выполняются договорённости. Очень рад вас видеть", - сказал Лавров в начале переговоров.
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в мире, сергей лавров, россия, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Сергей Лавров, Россия, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
00:01 24.09.2022 (обновлено: 00:02 24.09.2022)
Лавров встретился на ГА ООН с главами МИД стран Персидского залива
Лавров встретился на Генассамблее ООН с главами МИД стран Персидского залива