Рейтинг@Mail.ru
Лавров встретился на ГА ООН с главами МИД стран Персидского залива - РИА Новости, 24.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220924/lavrov-1819093811.html
Лавров встретился на ГА ООН с главами МИД стран Персидского залива
Лавров встретился на ГА ООН с главами МИД стран Персидского залива - РИА Новости, 24.09.2022
Лавров встретился на ГА ООН с главами МИД стран Персидского залива
Министры иностранных дел Совета сотрудничества государств Персидского залива и глава МИД РФ Сергей Лавров обсуждают укрепление связей на встрече на полях... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T00:01
2022-09-24T00:02
в мире
сергей лавров
россия
генеральная ассамблея оон
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805128202_0:0:3010:1693_1920x0_80_0_0_94db003b0f2154290716d7e5e099b5a8.jpg
ООН, 23 сен - РИА Новости. Министры иностранных дел Совета сотрудничества государств Персидского залива и глава МИД РФ Сергей Лавров обсуждают укрепление связей на встрече на полях Генеральной Ассамблеи ООН."Мы укрепляем наше сотрудничество между Россией и ССГАПЗ. Подробно обсудили положение дел на встрече в Эр-Рияде и сейчас рассмотрим то, как выполняются договорённости. Очень рад вас видеть", - сказал Лавров в начале переговоров.
https://ria.ru/20220923/vuchich-1819064856.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805128202_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_25e8fa4d480d69609a3e1e052260ec73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей лавров, россия, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Сергей Лавров, Россия, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
00:01 24.09.2022 (обновлено: 00:02 24.09.2022)
 
Лавров встретился на ГА ООН с главами МИД стран Персидского залива

Лавров встретился на Генассамблее ООН с главами МИД стран Персидского залива

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 23 сен - РИА Новости. Министры иностранных дел Совета сотрудничества государств Персидского залива и глава МИД РФ Сергей Лавров обсуждают укрепление связей на встрече на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
"Мы укрепляем наше сотрудничество между Россией и ССГАПЗ. Подробно обсудили положение дел на встрече в Эр-Рияде и сейчас рассмотрим то, как выполняются договорённости. Очень рад вас видеть", - сказал Лавров в начале переговоров.
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Вчера, 20:18
Вучич рассказал о беседе с Лавровым на полях Генассамблеи ООН
 
В миреСергей ЛавровРоссияГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала