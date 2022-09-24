https://ria.ru/20220924/koronavirus-1819139451.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 129 человек с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 129 человек с COVID-19 - РИА Новости, 24.09.2022
В Подмосковье за сутки госпитализировали 129 человек с COVID-19
Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 1655 человек, сообщает в субботу портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T12:17
2022-09-24T12:17
2022-09-24T12:17
распространение коронавируса
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 1655 человек, сообщает в субботу портал стопкоронавирус.рф.По данным, которые приводятся на портале, за указанный период никто из заболевших не умер. Госпитализированы 129 человек, выздоровели 2758 пациентов.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 1683 человека.
https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 129 человек с COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 1655 новых случаев COVID-19