https://ria.ru/20220924/koronavirus-1819139451.html

В Подмосковье за сутки госпитализировали 129 человек с COVID-19

В Подмосковье за сутки госпитализировали 129 человек с COVID-19 - РИА Новости, 24.09.2022

В Подмосковье за сутки госпитализировали 129 человек с COVID-19

Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 1655 человек, сообщает в субботу портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T12:17

2022-09-24T12:17

2022-09-24T12:17

распространение коронавируса

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570744783_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_55736667bc1a9607c941dca4d7356fdf.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 1655 человек, сообщает в субботу портал стопкоронавирус.рф.По данным, которые приводятся на портале, за указанный период никто из заболевших не умер. Госпитализированы 129 человек, выздоровели 2758 пациентов.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 1683 человека.

https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, коронавирус covid-19