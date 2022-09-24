https://ria.ru/20220924/koronavirus-1819130326.html

В Москве за сутки госпитализировали 247 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 247 человек с COVID-19 - РИА Новости, 24.09.2022

В Москве за сутки госпитализировали 247 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлен 4101 случай COVID-19, 31 человек скончался, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T11:12

2022-09-24T11:12

2022-09-24T11:12

распространение коронавируса

здоровье - общество

москва

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлен 4101 случай COVID-19, 31 человек скончался, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне были выявлено 4923 новых случая заболевания.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 177 014 случаев коронавируса, выздоровели 2 957 636 человек, умерли 45 864 человек.

https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19