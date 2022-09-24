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В Москве за сутки госпитализировали 247 человек с COVID-19 - РИА Новости, 24.09.2022
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Распространение коронавируса
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В Москве за сутки госпитализировали 247 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 247 человек с COVID-19 - РИА Новости, 24.09.2022
В Москве за сутки госпитализировали 247 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлен 4101 случай COVID-19, 31 человек скончался, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T11:12
2022-09-24T11:12
распространение коронавируса
здоровье - общество
москва
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлен 4101 случай COVID-19, 31 человек скончался, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне были выявлено 4923 новых случая заболевания.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 177 014 случаев коронавируса, выздоровели 2 957 636 человек, умерли 45 864 человек.
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здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
11:12 24.09.2022
 
В Москве за сутки госпитализировали 247 человек с COVID-19

В Москве за сутки выявили 4101 новый случай COVID-19, умер 31 человек

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкМедицинские работники в отделении для больных коронавирусом
Медицинские работники в отделении для больных коронавирусом - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Медицинские работники в отделении для больных коронавирусом . Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлен 4101 случай COVID-19, 31 человек скончался, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 4101, госпитализированы 247 человек, выздоровели 5554 человека, 31 человек умер за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне были выявлено 4923 новых случая заболевания.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 177 014 случаев коронавируса, выздоровели 2 957 636 человек, умерли 45 864 человек.
Сотрудница Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
13 августа, 08:00Наука
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Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоМоскваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
 
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